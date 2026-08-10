El Ayuntamiento de Sevilla iniciará el proceso de reasfaltación de la Ronda del Tamarguillo, valorado en 350.000 euros

Mapa de la zona donde se va a realizar el reasfaltado del Tamarguillo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento iniciará, este domingo 16 de agosto, los trabajos de repavimentación de la Ronda del Tamarguillo, en el tramo comprendido entre la Avenida de Hytasa y la Avenida de San Juan de la Cruz, en una actuación que ha contado con la inversión de 350.000 euros y forman parte de los 2.200.000 euros destinados a la renovación completa de la avenida.

Según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota de prensa, estas actuaciones se desarrollarán en horario nocturno, entre las 22,00 y las 06,30 horas, con el objetivo de "minimizar las afecciones a la circulación y compatibilizar la ejecución de los trabajos con la movilidad habitual de la zona".

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que "esta actuación permitirá mejorar de manera significativa las condiciones de conservación y seguridad de este tramo de la Ronda del Tamarguillo, una arteria clave de la ciudad".

"Somos conscientes de que cualquier actuación sobre una vía con un volumen importante de tráfico genera molestias y afecciones, por eso hemos programado los trabajos en horario nocturno y de forma escalonada, reduciendo al máximo el impacto sobre los vecinos y conductores", ha señalado De la Rosa.

Los trabajos, que han contado con una inversión de 350.000 euros, contemplarán el extendido de dos capas de aglomerado asfáltico de primera calidad, por lo que las actuaciones se desarrollarán en diferentes jornadas y no de manera consecutiva. Durante cada una de ellas será "necesario" establecer los correspondientes cortes de tráfico y restricciones de circulación en función de la zona concreta en la que se esté trabajando.

De esta manera, la programación de las actuaciones previstas corresponderá a la Glorieta de Hytasa desde el domingo 16 de agosto hasta el martes 25 de agosto; en la Ronda del Tamarguillo, sentido Avenida de Hytasa - Avenida de San Juan de la Cruz, desde el martes 18 de agosto al viernes 21 de agosto; en la Ronda del Tamarguillo, sentido Avenida de San Juan de la Cruz - Avenida de Hytasa, desde el miércoles 19 de agosto hasta el lunes 24 de agosto.

El Ayuntamiento ha previsto durante las distintas jornadas los cortes de tráfico necesarios y los sentidos de circulación permitidos, que estarán debidamente señalizados para facilitar los desplazamientos y garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la de los usuarios de la vía.

Juan de la Rosa ha pedido "comprensión y colaboración a los conductores durante el desarrollo de estos trabajos" y ha destacado que "se ha diseñado una programación por fases para que las afecciones sean lo más reducidas posible y para poder ejecutar los trabajos con todas las garantías".

A su vez, el Gobierno hispalense culminará la renovación integral del pavimento de la Ronda del Tamarguillo con una inversión total de 2,2 millones. Del mismo modo, la Corporación municipal ha licitado hace unas semanas las obras de mejora del pavimento en la calle Clemente Hidalgo, con lo que se completará con esa fase al 100% la renovación del pavimento.