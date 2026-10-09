El Ayuntamiento de Sevilla instala césped en el antiguo campo de albero del CD Las Almenas de Pino Montano

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el campo renovado de Las Almenas. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha llevado a cabo la reforma y modernización en el Centro Deportivo Las Almenas, con una inversión total que supera los 460.000 euros, mediante la cual se ha renovado el césped del antiguo campo de albero.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, la actuación de mayor envergadura ha consistido en la transformación del campo de fútbol 7, sustituyendo el antiguo terreno de albero por un nuevo pavimento sintético de césped artificial de última generación, además de un servicio de mantenimiento de la superficie deportiva.

Para la ejecución del nuevo terreno de juego se ha pavimentado la base sobre la que se asienta con una doble capa asfáltica, colocando sobre ellas una base elástica, el relleno orgánico y el césped artificial, además de que se ha dotado a la instalación de un sistema de riego totalmente automático que incorpora tratamiento contra la legionelosis.

Asimismo, se ha instalado una barandilla de protección perimetral para separar el terreno de juego de la zona de espectadores y tras los fondos se han colocado estructuras metálicas equipadas con redes parabalones.

De esta manera, la intervención en el campo de fútbol 7 se ha sumado a la renovación del césped artificial de la pista de pádel del centro deportivo por un importe de 8.500 euros, con un contrato que contempla también el mantenimiento preventivo y conservación de la superficie de juego durante tres años.

Por último, la reforma integral de este centro deportivo ha incluido también la renovación completa del edificio de vestuarios, realizada con medios y personal propio del IMD, y cuya valoración en materiales y recursos asciende a unos 6.000 euros.