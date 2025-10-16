El Ayuntamiento de Sevilla instala un desfibrilador en el Parque de María Luisa que se suma al de Plaza Nueva

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo, y la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, han asistido este jueves a la puesta en marcha de un tótem de desfibrilador ubicado en el Parque de María Luisa, junto a la Plaza de España.

Este dispositivo se suma al ya instalado en la Plaza Nueva, junto al Ayuntamiento. De esta forma, Sevilla cuenta por primera vez con desfibriladores accesibles en la vía pública, preparados para actuar en cualquier momento ante una emergencia cardiaca, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

El proyecto es fruto del patrocinio de la Fundación Andaluza de Cardiología (FAC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), con el apoyo del Ayuntamiento, que se ha adherido a esta iniciativa de prevención y salud pública desarrollada por la empresa Almas Industries.

Los nuevos tótems instalados en la Plaza Nueva y en la Plaza de España funcionan con energía solar, incluyen un kit completo de intervención y están geolocalizados para facilitar una respuesta rápida en caso de emergencia.

El proyecto de instalación de estos tótems contribuye a mejorar la seguridad en relación con la salud cardiovascular en dos de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad donde cada año transitan miles de personas.

El Ayuntamiento ha desarrollado en los últimos años un amplio programa de dotación de desfibriladores en instalaciones municipales y de formación en técnicas de reanimación y uso de estos dispositivos, con más de 12.000 personas formadas. Además, todos los centros deportivos del Instituto Municipal de Deportes (IMD) cuentan con desfibriladores, al igual que los principales eventos multitudinarios de la ciudad, como la Semana Santa, la Feria de Abril o La Magna.

Recientemente, el Ayuntamiento ha instalado desfibriladores externos automáticos en todos los espacios culturales municipales, incluyendo teatros, museos, centros de creación, bibliotecas y otros equipamientos gestionados por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).