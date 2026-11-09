El Ayuntamiento de Sevilla instalará nuevas cámaras de vigilancia con inteligencia artificial en seis colegios públicos

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento instalará nuevas cámaras con inteligencia artificial para proteger los colegios públicos de Sevilla después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado la inversión de 191.616 euros para instalar seis nuevos sistemas de vigilancia de última generación que se suman a los ya colocados en dos fases anteriores.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los CEIP Aníbal González, El Manantial, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, La Candelaria, Lora Tamayo y Tierno Galván se sumarán a los 23 centros públicos sevillanos que cuentan con un sistema de última generación que funcionan como apoyo y mejora del sistema antiintrusión conectado a la central de alarma del colegio, de tal modo que, una vez abandonado el espacio educativo por el personal docente o el personal de limpieza del centro, la central queda armada.

A partir de este momento, las intrusiones habidas en el interior del edificio o en las zonas vigiladas por las cámaras son comunicadas al servidor del centro receptor de alarmas que envía señales a la empresa de vigilancia de seguridad advirtiendo de la intrusión.

En este sentido, la delegada de Educación, Blanca Gastalver, ha explicado que esta inversión aprobada por la Junta de Gobierno, "se suma a los más de 320.000 euros que ya han sido invertidos en los colegios públicos desde 2024 para mejorar su seguridad mediante estas cámaras de última generación". "Serán en total 38 cámaras las que se instalen en estos seis colegios. Cada uno contará con entre 5 y 9 cámaras, según el caso particular y las necesidades de cada uno de ellos", ha abundado.

Como curiosidad, este nuevo sistema de cámaras, ya operativo en casi una veintena de colegios públicos, ha incorporado un analizador con software que contiene millones de formas e imágenes "no humanas" de tal manera que el sistema reconoce si se trata o no de una intrusión humana --por ejemplo, evita que se active erróneamente en caso de la posible entrada de un animal--. Esta tecnología reduce al mínimo el número de falsas alarmas.

GRABACIÓN 24 HORAS Y PRUEBA JUDICIAL

En este contexto, las cámaras grabarán las 24 horas y las grabaciones quedan en una grabadora instalada en el centro. De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, el acceso a la grabadora está restringido a la empresa de vigilancia y mantenimiento del sistema de seguridad, para las prestaciones imprescindibles de sus servicios. Además, Policía y juzgados podrán solicitar copias de las grabaciones, y el propietario viene obligado a entregarlas.

"La necesidad de implementar y garantizar los medios eficaces que contribuyan a aumentar la seguridad de patios y espacios libres de las parcelas de los centros educativos de educación infantil y primaria de Sevilla con medios eficaces contra el intrusismo y actos vandálicos justifica esta contratación", ha añadido Gastalver.

En contexto, los colegios que ya cuentan con esta tecnología son los CEIP Andalucia, Ángel Ganivet, Arrayanes, Carlos V, Emilio Prados, Isbilya, Lope de Rueda Primaria, Lope de Rueda Edificio Rojo, Lope de Rueda Edificio Amarillo, Los Azahares, Manuel Altolaguirre, Menéndez Pidal y Menéndez Pidal infantil, Miguel Hernández, Pablo VI, Príncipe de Asturias y Príncipe de Asturias Anexo, Vélez de Guevara, Juan XXIII, Maestro José Fuentes y Maestro José Fuentes infantil, Ntra. Sra. de la Paz, San José de Palmete, Teodosio y Teodosio Infantil, Valeriano Bécquer y Prácticas.