Ayuntamiento de Sevilla interviene en varios árboles de la Plaza de la Concordia por riesgo de caída

La delegada de parques y jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, en las actuaciones en la Plaza de la Concordia - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha iniciado este martes una actuación "urgente" en la Plaza de la Concordia que conlleva la tala de dos árboles y la retirada de otros tres ejemplares de la zona.

En un comunicado remitido por el Consistorio, se trata de dos Tipuanas Tipu con asfixia radicular por un sellado de gravilla con resina que se instalaron hace años al encontrarse cercanos de juegos infantiles. Esta acción de urgencia se ha llevado a cabo al mostrar, ambos ejemplares, un elevado riesgo de caída.

Según el Ayuntamiento, la asfixia radicular ha generado "excesiva humedad" en su sistema radicular generando pudrición en sus raíces, agravado por la presencia de un hongo xilófago (Inonotus hispidus), haciendo que los ejemplares pierdan su estabilidad estructural.

En esta línea, desde el Consistorio han asegurado que la causa principal de estos efectos ha sido originada por daños en las raíces en la ejecución de una obras acometidas en este lugar en 2020.

En paralelo, se ha retirado otro ejemplar de Tipuana Tipu y dos Jacarandas mimosifolia. Estos tres ejemplares se encontraban "totalmente secos". También se ha retirado un Júpiter en forma arbustiva que estaba seco por "actos vandálicos". Desde el Ayuntamiento han asegurado que estos ejemplares estaban programados para ser reemplazados para la próxima campaña de plantación 2025-2026.

El Consistorio ha confirmado que se plantarán el mismo número de ejemplares en un marco de plantación más adecuado en la misma ubicación.