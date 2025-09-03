El Ayuntamiento de Sevilla invierte 100.000 euros en mejoras de seguridad vial de 50 colegios antes del inicio del curso

Un operario de Movilidad, en tareas de repintado de pasos de peatones en entornos de colegios. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal, a través de la Delegación de Movilidad, ha puesto en marcha una campaña de mejora de la seguridad vial en 49 centros educativos de Sevilla. Para ello, el Ayuntamiento ha invertido casi 100.000 euros en repintar los pasos de peatones cercanos a estos colegios, así como la renovación de la señalización vertical en estos entornos, con inversiones de 56.000 euros para el primero de los casos y 43.000 para el segundo.

En una nota de prensa, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha señalado que ha supervisado estos trabajos ejecutados en los alrededores del CEI Toribio de Velasco, en el distrito Cerro-Amate, acompañado por la delegada de Educación, Blanca Gastalver, y el delegado del propio distrito, José Lugo.

En este sentido, Pimentel ha destacado que dentro de este plan coordinado entre varias áreas, "se han inspeccionado estos centros educativos de nuestra ciudad, al objeto de comprobar las condiciones de circulación y accesibilidad de los colegiales a sus lugares de estudio.

Al respecto, ha sido necesario repintar la señalización horizontal, como pasos de peatones y líneas delimitadoras de carriles. De igual manera, se ha intervenido sobre la señalización vertical, sustituyendo la que estuviera en mal estado y reordenándolas, "conforme a los criterios de los técnicos competentes de este Ayuntamiento".

Así, el delegado ha afirmado que "durante el curso, de manera coordinada con la comunidad educativa, vamos a seguir llevando a cabo todas las actuaciones que sean necesarias en los exteriores de los centros educativos. Y, se coordinarán también, desde la Delegación de Educación, que estará en continuo contacto con la comunidad educativa, todas las obras de mejora que están pendientes de realizar en nuestros colegios, que planificaremos y llevaremos a cabo de forma coordinada.

Unos trabajos fundamentales para mejorar la seguridad vial de nuestros pequeños y estos espacios que son centros neurálgicos de vida y actividad de sus barrios. "Estos trabajos son paralelos a la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas", ha añadido el delegado del ramo.

"La hoja de ruta marcada para recuperar del abandono estos centros educativos de Sevilla sigue su camino y a esto se une esta acción de mejora de la seguridad vial en sus exteriores", ha finalizado Pimentel.