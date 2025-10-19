El Ayuntamiento de Sevilla invierte casi 800.000 euros en renovar el Parque Central de Bomberos

El Alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita las obras del Parque Central de Bomberos de la capital hispalense. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el avance de las obras del Parque de Bomberos P-2 Parque Central, "histórico edificio de San Bernardo", que comenzaron en la recta final del verano y que su puesta en marcha supuso "una inversión de casi 800.000 euros".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, con estas actuaciones se protegerá el cuerpo principal del edificio y la torre, elementos de "alto valor patrimonial" con más de 103 años de historia desde su creación por el arquitecto Juan Talavera y Heredia.

Al hilo, el primer edil ha destacado la importancia de retomar "tras años de abandono" estas obras, que están en marcha "gracias a una inversión de casi 800.000 euros y un periodo de siete meses de trabajo".

Asimismo, Sanz ha subrayado que "desde hace más de un mes" han comenzado la reforma y mejora del Parque de Bomberos en el que "destacan la restauración de las fachadas y actuaciones en la nave de acceso desde la calle Rastro", un edificio de los años 70.

La Administración local ha indicado que, en cuanto a la nave de la citada calle Rastro, existen "una serie de necesidades de amplio alcance" que van "a resolver con esta intervención", incluyendo la sustitución de cubierta, la sustitución de los portones de acceso y la renovación de diferentes instalaciones.

En el patio central los trabajos "estarán enfocados en diversos trabajos de reparación o revisión de suelos y paramentos" y, en cuanto a la torre, se "repasarán las carpinterías existentes".

Las actuaciones en el edificio de la calle Demetrio de los Ríos, estarán relacionadas, principalmente, a la reparación parcial de cubiertas y filtraciones por humedad, la sustitución de carpinterías y la "necesaria restauración del conjunto de la fachada, incluyendo los grandes portones de fundición".

El regidor ha concretado que todos estos trabajos se realizan en "constante coordinación con el cuerpo de Bomberos y con los técnicos del Servicio de Edificios Municipales", y ha señalado que "son muchas las mejoras y actuaciones que hay que realizar", puesto que "presentan muchas deficiencias", comprometiéndose así a "mejorar estas instalaciones" para que los bomberos "puedan trabajar en las mejores condiciones".

TOMA DE POSESIÓN DE 45 BOMBEROS E INVERSIÓN EN VEHÍCULOS

El pasado 3 de octubre, el alcalde presidió la toma de posesión de los nuevos efectivos y presentó la nueva Bomba Nodriza Pesada, un camión en el que se ha invertido cerca de medio millón de euros y que "mejorará la capacidad de penetración de los bomberos en zonas de difícil acceso".

En concreto, se trata de 45 nuevas plazas que "suponen la mayor incorporación de los últimos años en la plantilla de los Bomberos de Sevilla".

Al hilo, Sanz ha señalado que siguen "avanzando en cuestiones de personal con los bomberos", ha concretado que "en breve" se iniciaran las pruebas de la convocatoria de 67 nuevas plazas, y ha anunciado que "en cuestión de días" saldrá la lista definitiva de opositores y la fecha del primer examen.

A estos bomberos recién incorporados hay que sumar la llegada de nuevo camión Autobomba Nodriza Pesada, que supuso una inversión de 494.000 euros y que cuenta con una capacidad de hasta 15.000 litros.

Gracias a este vehículo se "mejorará la capacidad de penetración de los bomberos en zonas de difícil acceso como pueden ser los barrios periféricos y algunas zonas donde se producen incendios de forma recurrente con las altas temperaturas".

Asimismo, este vehículo cuenta con una tecnología que "permite una extinción más eficaz en incendios industriales, incendios en los que se vean involucradas mercancías peligrosas e incluso en accidentes de aeronaves", y tiene capacidad de lanzar hasta 4.000 litros por minuto, lo que garantiza "el abastecimiento de agua en trabajos en los que el suministro es el principal problema" con el que se enfrentan los bomberos.

Al hilo, Sanz ha concretado que, en total, desde la Administración local tiene prevista una inversión en mejoras de dotación que ascenderá a los cinco millones en su mandato, de los cuales "ya se han invertido en torno a dos millones en diversas mejoras los camiones, la adaptación de la ambulancia, la mejora de los materiales para los rescates en altura, o la renovación de los cascos de intervención, entre otros".

Además, en cuanto a los proyectos de renovación de los parques, "está prevista una inversión de quince millones de euros en mejoras de los cuatro parques que tiene actualmente la ciudad".