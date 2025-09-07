El Ayuntamiento de Sevilla invierte más de 1,2 millones de euros en la renovación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha anunciado este domingo que acometerá trabajos de reasfaltado, a partir de la semana próxima, en la calle Hermenegildo Casas Jiménez, de Sevilla Este, una actuación que, según ha destacado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, "esta actuación se suma a los trabajos de mejora del pavimento que el gobierno municipal ya ha realizado en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, donde ya se han invertido más de 1.265.000 euros desde la llegada de José Luis Sanz al frente del Consistorio"

Así lo ha transmitido el consistorio hispalense en una nota, donde ha detallado que desde el próximo martes, 9 de septiembre, y hasta el día 12, se realizarán los trabajos de renovación del pavimento en esta calle donde se invertirán un total de 90.000 euros.

Al respecto, De la Rosa ha indicado que "estos trabajos permitirán dotar de asfalto de primera calidad a 6.600 metros cuadrados a esta vía que conecta la Avenida de las Ciencias con Dr. Miguel Ríos Sarmiento para continuar así nuestra hoja de ruta de mejora de asfalto en los distritos de Sevilla". Esta nueva obra de reasfaltado viene a sumarse a las más de una veintena de calles que ya han sido intervenidas en el distrito, entre las que se encuentran Luis Fuentes Bejarano, Avenida de las ONG o República de China. El reasfalto de Hermenegildo Casas Jiménez se realizará en horario diurno, 08,00 a 18,00 horas, por lo que esta calle permanecerá cortada al tráfico mientras se estén realizando los trabajos.

Durante este mes, el Ayuntamiento ha trabajado también en el arreglo y ampliación de acerados en las calles Japón con Birmania, de Sevilla Este; y en Ciudad de Paterna, de Alcosa, unas obras que vienen a sumarse a las que vienen realizándose en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca para mejorar la accesibilidad en sus calles; desde octubre del 2024 se ha hecho una inversión de más de 135.000 euros.

Algunas de ellas han sido la adecuación del vado peatonal situado en la Avenida de Altamira, dada la importancia de su actualización por la proximidad del centro educativo Angel Gavinet. También las obras en calle Flor de Adelfa esquina con Flor de Albahaca, y en el cruce de la calle peatonal que da al parque Fernando Jiménez donde se llevó a cabo la ampliación de acerado, rehabilitación de solerías e instalación de señalización podotáctil.

Entre finales de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025 se desarrollaron las obras en la calle flor de Pascua esquina con flor de Papel, y en el vado peatonal de calle flor de papel para finalizar la actuación de acceso al parque infantil Flor de Papel y sus jardines. Al igual que la anterior, se realizaron ampliaciones de acerado, rehabilitación de solerías e instalación de señalización podotáctil, o una de las más recientes, las de la calle Osaka esquina con calle Yakarta, a finales de mayo, con la ampliación de todos los acerados y la habilitación del paso para personas con discapacidad.