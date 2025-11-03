Ayuntamiento de Sevilla invierte más de 15 millones de euros en mejoras de centros deportivos, en especial nuevo césped

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, supervisa los trabajos de renovación del césped del campo del Centro Deportivo Amate - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado la inversión de más de 15 millones de euros en mejoras de equipamientos deportivos en los últimos dos años, elevándose esta cifra a los 41 millones en 2026. Además, ha anunciado un nuevo contrato para renovar el césped artificial de 20 pistas de pádel en 10 instalaciones municipales por toda la ciudad.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, el alcalde, José Luis Sanz, ha supervisado los trabajos de renovación del nuevo césped del campo de béisbol del Centro Deportivo Amate, que forma parte de las últimas actuaciones de este plan.

En esta línea, el Ayuntamiento ha acometido la renovación de seis campos de fútbol 11 pertenecientes a distintos centros deportivos municipales. El expediente, licitado en 2024, cuenta con un presupuesto de 1.589.624,42 euros (IVA incluido) y ha sido adjudicado finalmente por 1.516.221,72 euros, ha permitido la renovación completa de los campos del Centro Deportivo Polígono Sur, Centro Deportivo Sevilla 3000, Centro Deportivo Hytasa, Centro Deportivo Demetrio Pichel, Centro Deportivo San Antonio Drago y Centro Deportivo Caños de Torreblanca.

Según datos del Consistorio, se han renovado 36.308 metros cuadrados de superficie de juego y 40.479,50 metros cuadrados de césped artificial, con materiales de fibra monofilamento de entre 40 y 50 mm sobre una base elástica de polipropileno. La actuación, iniciada el 12 de mayo y recepcionada el 21 de octubre, se ha ejecutado durante los meses de verano.

En esta línea, Sanz ha subrayado que los campos "estaban muy deteriorados" y que las actuaciones se han centrado en sustituir todo el pavimento, así como "adoptar sistemas de césped artificial de última generación, con relleno orgánico y homologación FIFA QUALITY".

Las actuaciones también se han centrado en otros centros de otros deportes como el campo de rugby del Centro Deportivo San Jerónimo, con una inversión de 310.756,82 euros, adjudicada en febrero de 2025. Asimismo, el campo de béisbol de Amate ha estrenado también nuevo césped artificial, con una inversión de 294.914,79 euros. La superficie de juego renovada alcanza 7.823,75 metros cuadrados, y el total de césped sustituido, 9.793,75 metros cuadrados.

En paralelo, el Ayuntamiento ha ejecutado la renovación de la pista exterior de fútbol sala del Centro Deportivo Hytasa, con un presupuesto de 52.530,69 euros, y ha iniciado la construcción de un nuevo campo de fútbol 7 de césped artificial en el Centro Deportivo Las Almenas, con una inversión de 446.727,63 euros, cofinanciada por la Junta de Andalucía con 195.000 euros.

Todas las actuaciones se han realizado siguiendo la normativa medioambiental de la Unión Europea, tras la restricción del uso de gránulos de caucho (SBR) como material de relleno por su consideración como microplástico. Los nuevos campos cuentan con relleno orgánico, mayor permeabilidad y confort para el deportista. Además, los contratos incluyen dos años de garantía y mantenimiento preventivo, así como la gestión responsable de los residuos retirados.