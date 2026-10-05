El Ayuntamiento de Sevilla lamenta las críticas del PSOE a la Bienal: "El señor Muñoz ni se ha leído la programación"

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, junto a otras personalidades como el director de la Bienal, Luis Ybarra, y el artista Manuel Liñán. - BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ante las críticas vertidas por el portavoz municipal del PSOE sobre la recién concluida Bienal de Flamenco, ha asegurado que "hablar de un modelo agotado o de falta de producción propia demuestra que el portavoz socialista ni siquiera se ha molestado no ya en asistir, sino en leer la programación de esta edición".

En un comunicado remitido a los medios, en respuesta a las críticas del PSOE por el modelo del certamen, la bienal de 2022 recaudó 450.000 euros; esta última edición más de 1,3 millones de euros, "triplicando la recaudación de la última Bienal programada por Muñoz", ha indicado Moreno, que lo ha calificado de "dato fulminante", que según la delegada "debe recordarle al PSOE que la cultura bien hecha solo demuestra que funciona cuando el público responde".

En este sentido, la delegada ha defendido que "ha sido este equipo de gobierno el que ha devuelto al certamen la ambición, la dignidad y el prestigio internacional que jamás debió perder durante la nefasta gestión cultural de Muñoz". Lo único que estaba verdaderamente agotado en Sevilla era la desidia con la que el anterior gobierno del PSOE dejó languidecer la Bienal hasta bordear la irrelevancia cultural", ha afeado.

"Frente al conformismo que siempre tuvo señor Muñoz con la Bienal, este equipo de gobierno demuestra que ha devuelto un nivel y una exigencia a la programación porque lo demuestra el número de entradas vendidas", ha sostenido.

Así, Moreno ha celebrado que su gestión "demuestra que la ciudadanía respalda una Bienal que ha vuelto a llenar los teatros y ha vuelto a colocar a Sevilla en el mapa internacional del flamenco como su verdadera capital mundial" y ha asegurado que "la realidad desmonta de forma implacable el relato de la oposición".

22 ESTRENOS ABSOLUTOS Y APUESTA POR LA PRODUCCIÓN PROPIA

En contexto, la XXIV Bienal ha programado un total de 72 funciones desplegadas en 11 espacios emblemáticos de la ciudad, de las cuales 52 han sido nuevas producciones propias y 22 corresponden a estrenos absolutos.

Igualmente, la parrilla diseñada por el Ayuntamiento ofreció inicialmente 24 Noches Únicas, posteriormente ampliadas a 26 ante la gran demanda, junto a seis matinés. "Esta cifra de producción propia representa más del 70% de la cartelera y ha permitido que más de una veintena de artistas hayan presentado por primera vez su propio espectáculo como verdaderos protagonistas", ha abundado.

"Esto demuestra que Muñoz, cuando dice que esta edición apenas ha tenido producciones propias, no ha debido ver ni un solo espectáculo de la Bienal para afirmar esta osadía", ha indicado Moreno, a la vez que ha apuntado que "no se puede llamar 'agotado' a un modelo que ha generado 52 nuevas producciones y 22 estrenos absolutos", ni hablar de "falta de renovación" cuando "más de una veintena de artistas han presentado por primera vez un espectáculo propio en la Bienal".

"No se puede reclamar encuentros únicos cuando la Bienal ha construido 26 Noches Únicas precisamente para crear experiencias irrepetibles en Sevilla, ni se puede hablar de falta de ambición cuando hemos reunido a artistas como Sara Baras, Israel Galván, Cañizares, Marina Heredia, Carmen Linares, José Mercé, Farruquito, Manuel Liñán o Andrés Marín en nuevas creaciones, encuentros y formatos", ha respaldado.

Por último, la responsable de Cultura ha argumentado que el portavoz socialista "no ha tenido tiempo de leerse la programación de esta edición". "Renovar el flamenco no exige jubilar a los maestros ni sustituirlos por una programación de experimentos vacíos, como hacía el Sr. Muñoz, sino ofrecer la alternativa a una nueva generación que merece liderar sus creaciones", ha recalcado, además de que ha incidido en que "este modelo de Bienal que tanto denosta el exalcalde es "el que se está exportando a nivel internacional en el mundo del flamenco".