Ayuntamiento de Sevilla licita la futura Ciudad de los Niños del Prado y avanza en el aparcamiento San Martín de Porres

Poryecto de la Ciudad de los Niños en el Prado de San Sebastián de Sevilla.

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la licitación del proyecto de la futura Ciudad de los Niños situada en el Prado de San Sebastián, así como la contratación de las obras para la construcción de un aparcamientos subterráneo en San Martín de Porres del distrito Triana.

Según ha detallado el Consistorio, la transformación del Prado de San Sebastián contará con un presupuesto de 952.633 euros. En una primera fase, se va a instalar una gran estructura de juego que recrea la histórica Pasarela de la Feria de Abril, la que estuvo en la calle San Fernando entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Esta pieza será el elemento central de la zona dedicada a "Sevilla y sus fiestas". Tendrá unas dimensiones hasta 34 metros por 34 y una altura que llegará a los 15 metros. La estructura será accesible y jugable hasta los 10 metros, e incluirá toboganes, pasarelas, redes de trepa, rocódromos, tirolinas, juegos sensoriales y zonas de interpretación y reunión.

A ambos lados de esta estructura central se instalarán dos áreas tematizadas, cada una de unos 350 metros cuadrados, dedicadas a la Feria, la Semana Santa y las fiestas de los barrios, con elementos dinámicos que estimulan la actividad física, la imaginación y la interacción social.

Una vez que acabe el proceso de licitación y adjudicación, la empresa adjudicataria dispondrá de nueve meses para ejecutar la actuación: un mes para presentar el proyecto definitivo y ocho meses para el suministro e instalación de todos los elementos. La previsión es que su puesta a punto sea en junio del año que viene.

La Ciudad de los Niños continuará desarrollándose por fases, incorporando en el futuro otras áreas tematizadas como El río Guadalquivir, El descubrimiento de América, Mi ciudad, Mi pueblo, El bosque mediterráneo y la jungla, y un espacio específico para Los Peques.

En esta línea, ya han empezado las obras de la nueva área infantil singular del Paseo de Europa, un espacio inclusivo "inspirado en las grandes ciudades europeas" que estará ubicado en un espacio de 13.00 metros cuadrados. En pocas semanas comenzará las actuaciones para incorporar otro espacio singular de juegos infantiles en la plaza de la calle Fernanda Calado Rosales, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, que estará tematizado como un aeropuerto.

CASI DOS MILLONES DE EUROS PARA OBRAS EN COLEGIOS

La Junta ha aprobado la adjudicación de tres obras en tres colegios de Sevilla y de tres pliegos de obras.

En concreto, se ha adjudicado la sustitución de la carpintería exterior del CEIP Vélez de Guevara (Torreblanca) por valor de 295.000 euros. Igualmente se han aprobado sendas obras de reforma de los núcleos de aseos en los Colegios Pablo VI (del distrito Cerro-Amate) por valor de 247.000 euro así como en el CEIP Hermanos Machado (del Distrito Norte) con 182.000 euros.

Por otro lado, se inicia la tramitación de tres obras de adecuación térmica en Colegios. En concreto se trata del CEIP Concepción Estevarena (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), donde se invertirán 368.000 euros, el CEIP Aníbal González (Distrito Sur), donde actuaremos por valor de 325.000 euros y en el CEIP San José de Palmete, cuyo pliego asciende a un total de 185.000 euro.

También se ha aprobado la adjudicación de la obra del cerramiento de las Naves de Renfe por valor de 111.000 euros.

UN NUEVO APARCAMIENTO EN TRIANA

En paralelo, se ha aprobado declarar la idoneidad y eficiencia de la contratación de las obras para un nuevo aparcamiento subterráneo en San Martín de Porres en el Distrito Triana.

Se trata de una iniciativa privada para construir y explotar, mediante concesión de 40 años, un aparcamiento subterráneo que tendrá carácter mixto. El Ayuntamiento ha indicado que atiende a los residentes de la zona "así como plazas en rotación para satisfacer las demandas de las actividades de servicio que se dan en el entorno inmediato, tanto comerciales como sanitarias y asistenciales".

El aparcamiento contará con dos plantas. La primera con 119 plazas para vehículos, 8 para motos, incluyendo plazas PMR y puntos de recarga, mientras que en la segunda se ubicaran 130 plazas para vehículos y 17 para vehículos de dos ruedas. Esta segunda planta sótano dispondría también de una zona para residentes, dotada con 32 plazas para el vecindario, una de ellas reservada para personas con movilidad reducida.

Está prevista que esta iniciativa privada realice una inversión inicial de unos 8,2 millones de euros (sin IVA).

También en Triana, se ha aprobado inicialmente el estudio de ordenación de la parcela ubicada en la calle San Jacinto, 44. Concretamente el edificio donde se ubicaba una antigua oficina de Correos que dejó de tener uso en 2014.

Con ello se pretende un cambio para desarrollar la construcción de nuevas viviendas en esta ubicación manteniendo las condiciones de ocupación y altura de la edificación, que es de tres plantas, y estableciendo un número máximo de viviendas en la parcela de 6.

La parcela tiene una superficie de 239,15 metros cuadrado y una superficie construida sobre rasante de 1.045 metros cuadrado y de 98 metros cuadrado bajo rasante.

OTROS PUNTOS APROBADOS

El Gobierno municipal ha aprobado autorizar el gasto para contratar el Servicio de diagnóstico y depuración jurídico-patrimonial de las viviendas municipales, con una inversión de 86.304 euros. Se trata de la segunda fase del proceso de depuración jurídica que está llevando a cabo el Ayuntamiento para determinar con "precisión" la situación legal de todas las viviendas de titularidad municipal.

Este paso es "imprescindible" como trámite previo para el trasvase de viviendas a Emvisesa. El contrato permitirá contar con un análisis jurídico detallado que garantice que "cada vivienda municipal está correctamente registrada, identificada y regularizada antes de incorporarse a la empresa municipal de vivienda".

Por último, el Ayuntamiento ha aprobado incorporar la tecnología Navilens, un sistema de señalética digital accesible que funciona mediante códigos especiales colocados en distintos puntos de la ciudad. Para ello, se instalarán 800 códigos, cada uno con información en varios idiomas.

Estos códigos podrán leerse fácilmente desde el móvil, incluso por personas con discapacidad visual, cognitiva o con movilidad reducida. Toda la información estará conectada a una plataforma en la nube y a los servicios digitales del Ayuntamiento.

Esto permitirá que cualquier persona pueda orientarse mejor, acceder a los contenidos de forma sencilla y disfrutar de Sevilla de una forma más sencilla y sostenible.