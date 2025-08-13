El Ayuntamiento de Sevilla licita un nuevo servicio de bar-cafetería y comedor en centros para mayores

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal ha puesto en marcha la licitación del nuevo servicio de bar-cafetería y comedor en los Centros Municipales de Participación Activa de Personas Mayores. El delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha apuntado que con dicha medida "se ha reforzado la red de centro de mayores con servicios accesibles, asequibles y de calidad", los cuales se califican como puntos de encuentro y convivencia "fundamentales en los barrios y con una gran importancia para los mayores".

Según una nota de prensa del Consistorio, con esta medida --que cuenta con una dotación de 1.787.221,86 euros-- se ha "reafirmado el compromiso del Gobierno de Sanz con los mayores". "Desde su apertura en 2020, estos centros nunca habían contado con servicio de cafetería", ha explicado Sanz, mientras ha añadido que "estas cafeterías darán, por fin, servicio a los mayores de esta ciudad, brindándoles espacios accesibles y económicos para tomar un café, jugar a las cartas, comer o, simplemente, para sociabilizar con otros usuarios".

Por su parte, García ha apuntado que el objetivo es habilitar un espacio "cercano y con precios asequibles", con desayunos a partir de 1,7 euros y menú del día a 5,46 euros para los titulares de la Tarjeta 65, y a 2,73 euros para los que tienen la Tarjeta 65 Oro. "Garantizamos así unos precios para que ningún mayor de estos centros tenga que renunciar a una comida completa por motivos económicos", ha expuesto el delegado de Derechos Sociales.

El horario que se ha establecido será de lunes a viernes de 9,00 a 15,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, y los sábados de 16,00 a 20,00 horas, quedando domingos y festivos cerrado. Además, serán cinco profesionales, con al menos seis meses de experiencia en hostelería y restauración, los encargados de atender en estos espacios.

No obstante, en estos dos centros --ubicados en Sevilla Este (Avenida de la Aeronáutica esquina con calle Dulce del Moral) y en Polígono Sur (calle Juan de Mairena s/n)-- casi 3.000 personas mayores realizan actividades sociales, practican gimnasia, baile, juegos de mesa e, incluso, talleres de psicología o logopedia.