El Ayuntamiento de Sevilla lleva a pleno una tasa de eventos que contribuirá al pago de horas extras a Policía Local

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el Gobierno municipal va a llevar al pleno de junio una ordenanza para regular una tasa para licencias ocasionales cuyos ingresos se podrán destinar a "pagar horas extra de policías locales los fin de semanas". De este modo, eventos como el concierto de Manuel Carrasco de este sábado en el estadio de La Cartuja tendría una tasa de en torno a 10.000 euros.

Así lo ha destacado el alcalde en una atención a medios durante la presentación de la Campaña de Primavera del Banco de Alimentos, donde ha respaldado la idea de que a la ciudad "le faltan policías locales, sobre todo los fines de semana, pero las cantidades económicas para pagar las horas extra también son limitadas". Una tasa que, según Sanz, "ayudará a pagar a más policía locales, con la incorporación de unos 200 a finales de año, aunque seguirían faltando entre 300 y 400".

Esta nueva ordenanza recaudará unos 10.000 euros cada evento, lo que supondría "cubrir gran parte de la necesidad que tiene este Ayuntamiento". El alcalde ha señalado que "se trata de una tasa que "ya estaba diseñada pero no se había llevado a Pleno por falta de apoyos". Además, "no es algo que nos estemos inventado desde el Ayuntamiento, sino que son varios ayuntamiento en España los que ya la tienen en marcha".

"FALTA DE PREVISIÓN"

Así, cabe recordar que la sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla registraba una petición por escrito, en la que solicitaba al alcalde, el popular José Luis Sanz, el cese del jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, al que acusaban de "incompetencia" por no haber sido "capaz de prever dispositivos de agentes en todos los eventos que se van a desarrollar este fin de semana", tan multitudinarios como el concierto de Manuel Carrasco o el festival Interestelar, ambos en la Cartuja.

Según se explicaba en dicha petición por escrito, el jefe de la Policía Local publicaba en la Orden del Cuerpo un anuncio, "pidiendo policías para trabajar este fin de semana, pero siguiendo con la incertidumbre de que si no se consigue dinero, no se nombrará el servicio nuevamente, como hizo con el anterior festivo del 1 de mayo".

Respecto a la conciliación laboral y familiar de los componentes de la plantilla, "hasta última hora de este viernes no sabían si trabajaban o no, y en qué horario, lo que está provocando en gran medida que, ante esta incertidumbre, los compañeros/as decidan descansar y no trabajar esos servicios extraordinarios", consideraba el sindicato.

CSIF calcula en 350 agentes los efectivos necesarios por regla general, durante los fines de semana, para poder cubrir tanto los distintos eventos que se organizan, como los servicios ordinarios y requerimientos que se reciben, por el 092 y por el 112, en los tres turnos de trabajo.