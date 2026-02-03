El Ayuntamiento de Sevilla mantiene cerrados parques, instalaciones deportivas y cementerio como medida preventiva

Archivo - Cierre del parque Infanta Elena en Sevilla por riesgo de fuertes lluvias en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido mantener cerrados este martes 3 de febrero los parques públicos, las instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad ante el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos meteorológicos adversos.

Según informa Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la decisión de prolonogar el cierre de estas instalaciones responde a "una medida preventiva y de anticipación al riesgo para minimizar su impacto en la ciudadanía".

El Ayuntamiento de Sevilla prevé volver a la normalidad "una vez finalice el episodio y tras la inspección oportuna de los técnicos".