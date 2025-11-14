Ayuntamiento de Sevilla mantiene Plan Territorial de Emergencias en fase Preemergencia Nivel 1 por la borrasca Claudia

Exterior del Parque de los Príncipes de Sevilla, cerrado por el aviso amarillo por lluvias debido a la borrasca Claudia. - FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado en la tarde de este viernes, 14 de noviembre, que mantendrá activada la fase Emergencia Nivel 1 del Plan de Territorial de Emergencias durante la jornada de este sábado, 15 de noviembre. El Consistorio activó la mencionada fase durante la mañana.

Según ha precisado en sus redes sociales, se mantienen de igual forma las medidas preventivas adoptadas, entre las mismas el cierre de los parques públicos, el cementerio y las instalaciones deportivas exteriores, ante la activación del aviso naranja por lluvias en Sevilla de la Aemet.

Asimismo, ha recalcado las mencionadas medidas y ha expresado que se encuentran activados todos los servicios municipales. Por último, ha recomendado a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios y extreme las precauciones, que acuda al 112 en caso de emergencia y obtenga la información a través de fuentes oficiales. El aviso naranja por precipitaciones acumuladas en la campiña sevillana estará activo desde las 14,00 hasta las 22,00 horas.