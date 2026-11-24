Jornada de Sostenibilidad 'Sevilla 2030: liderazgo hacia la neutralidad climática' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha movilizado más de 100 millones de euros en proyectos municipales alineados con la Misión Climática de la ciudad durante una jornada que ha reunido a cerca de 40 empresas sevillanas con el objetivo de dar a conocer la Misión Climática de la ciudad y los proyectos municipales alineados con esta iniciativa, así como fomentar la colaboración entre administraciones y empresas para avanzar hacia un modelo urbano más sostenible, eficiente y competitivo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales, Fernando Mañes, ha explicado las bases de la jornada de sostenibilidad 'Sevilla 2030: liderazgo hacia la neutralidad climática', un encuentro organizado por el propio Consistorio, a través del proyecto europeo Misión Climática, con la colaboración de Sevilla City One, Torre Sevilla y Aborgase.

Durante el encuentro, Mañes ha subrayado la importancia del sector privado como agente clave de la transición climática: "En la Misión trabajamos bajo el modelo de la 'quíntuple hélice', donde el sector privado, y muy especialmente el sector de la construcción, la ingeniería, la arquitectura y el desarrollo urbano, son el verdadero motor de ejecución".

Así, el delegado ha anunciado la puesta en marcha de un acuerdo de adhesión a la Misión Climática de Sevilla, y ha explicado que "las empresas que además de adherirse, cumplan una serie de requisitos añadidos, podrán obtener el sello de la Misión, un reconocimiento a su compromiso y contribución a la transición climática de la ciudad".

Durante su intervención, Mañes ha dado a conocer los principales proyectos sostenibles que ya se están desarrollando en Sevilla, de manera que ha señalado que "la sostenibilidad y la rentabilidad empresarial no son objetivos contrapuestos; hoy son sinónimos de vanguardia y acceso a financiación", así como ha valorado el papel de la transición ecológica como motor de competitividad, innovación y crecimiento económico.

INVERSIONES HISTÓRICAS PARA SEVILLA

La jornada ha permitido al tejido empresarial conocer la dimensión y el alcance de la Misión Climática de Sevilla, así como las oportunidades de participación que ofrece a través de una cartera de proyectos, inversiones y alianzas público-privadas en marcha.

En cuanto a la rehabilitación energética y regeneración de barrios, Mañes ha destacado el proyecto europeo Urbanew, desarrollado junto a las otras seis ciudades españolas de la Misión, y que clausuró su segunda edición en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura el pasado mes de septiembre.

Este protocolo se traducirá en la rehabilitación de 2.000 viviendas en cinco barrios prioritarios y una inversión millonaria, con actuaciones de aislamiento térmico, carpinterías de altas prestaciones, accesibilidad y autoconsumo fotovoltaico. Entre los proyectos más destacados figuran las intervenciones en Los Pajaritos con una inversión de 11,5 millones de euros, Parque Alcosa con una inversión de 5,2 millones de euros y Martínez Montañés, en el Polígono Sur, con 21 millones de euros de inversión conjunta entre Junta y Ayuntamiento.

En obra nueva y grandes desarrollos urbanísticos sostenibles, Mañes ha puesto el foco en la construcción bajo estándares climáticos europeos y de la Nueva Bauhaus Europea. En el caso de Emvisesa, esta gestiona 73,2 millones de euros de fondos europeos para 1.803 viviendas en alquiler social energéticamente eficientes, lo que representa más de la mitad de toda Andalucía.

Del mismo modo, ha expuesto como ejemplo de innovación constructiva las 92 VPO pioneras en estructura de madera en Valdezorras, con 13 millones de inversión. Y de la mano del sector privado, ha apuntado el proyecto del Ayuntamiento de Sevilla para desbloquear una cartera de suelo con más de 21.200 viviendas vinculadas a tres grandes distritos productivos y sostenibles: el Distrito Urbano Portuario en el Muelle de Tablada, con 700 viviendas, 300.000 metros cuadrados de techo para actividad económica y cubiertas fotovoltaicas.

Igualmente, el Distrito Tecnológico de Higuerón Norte, junto a Iberdrola Inmobiliaria, que transformará 1,2 millones de metros cuadrados con 2.546 viviendas y más de 360.000 metros cuadrados de zonas verdes; y el Distrito Aeroespacial de Santa Bárbara, un proyecto de 10 millones de metros cuadrados que albergará hasta 24.000 viviendas y 800.000 metros cuadrados de suelo industrial y logístico, vertebrado por el eje sostenible SE-Verde.

A todo esto se suma el primer ecobarrio de la ciudad en Isla Natura, en colaboración de Emvisesa junto a promotores privados como Metrovacesa y cooperativas, superando las 2.700 viviendas bajo criterios de máxima eficiencia.

INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y GESTIÓN HÍDRICA

Por último, en infraestructuras de movilidad, energía y gestión hídrica, Mañes ha destacado la construcción de la línea 3 del Metro, la ampliación del tranvía y la nueva línea BTR que une Torreblanca y Sevilla Este con la Plaza del Duque, con más de 42 millones de euros de inversión en toda la línea.

Asimismo, se desplegarán 350 puntos de recarga eléctrica en los once distritos, la renovación del alumbrado público en Sevilla TechPark con casi 9,5 millones de euros del IDAE, o el laboratorio urbano eCitySevilla en la Cartuja.

MISIÓN CLIMÁTICA DE SEVILLA

Esta jornada se enmarca en el compromiso de Sevilla con la transición hacia un modelo urbano sostenible y la consecución de la neutralidad climática antes de 2030, en línea con los objetivos europeos de descarbonización y transformación de las ciudades.

En este camino, Sevilla forma parte de la Misión Europea de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras, una iniciativa de la Comisión Europea que ha seleccionado a cien ciudades europeas para liderar la transición climática, entre las que se encuentra la capital andaluza, la única ciudad del sur de España seleccionada para formar parte de esta misión.