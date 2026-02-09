El Ayuntamiento de Sevilla niega la tala de árboles en la Plaza Nueva y acusa al PSOE de construir un "relato falso"

Archivo - Fachada principal del Ayuntamiento hispalense. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado que en la Plaza Nueva "no se está talando ningún árbol" y ha acusado al PSOE de haber construido un "relato falso" sobre la gestión del arbolado en la ciudad, "sin respaldo técnico ni datos reales". En este sentido, ha defendido que el equipo de Gobierno municipal, encabezado por el alcalde, José Luis Sanz, "está desarrollando la mayor política verde de los últimos años en Sevilla, basada en la planificación y en criterios técnicos". Según el Consistorio, "en solo dos años se han plantado más de 10.000 nuevos árboles" y actualmente se está ejecutando "la mayor campaña de plantación desde que existen registros", con una previsión de más de 6.500 nuevos ejemplares.

En un comunicado en respuesta a las críticas del PSOE sobre "la tala de una decena de naranjos" en la Plaza Nueva, el Ayuntamiento ha señalado que "la diferencia con la gestión socialista es evidente". Así, ha recordado que durante el mandato del PSOE, en las obras del Metrocentro, "se retiraron 389 árboles sanos sin que se repusiera ninguno", mientras que el actual Gobierno municipal ha asumido "un compromiso histórico" por el que, por cada árbol que deba retirarse debido a una obra, "se plantarán cuatro nuevos". A juicio del Consistorio, "nunca antes en Sevilla se había aplicado una compensación ambiental de esta magnitud, lo que demuestra un compromiso real con la ampliación del patrimonio verde y la sostenibilidad urbana".

En relación con la avenida de Torneo, el Ayuntamiento ha subrayado que las críticas del PSOE "omiten de forma deliberada los informes técnicos del Servicio de Parques y Jardines", que avalan la retirada y renovación del arbolado "por motivos de seguridad y funcionalidad". Según estos informes, se trata de ejemplares plantados en la década de los 90, con raíces débiles, suelos compactados y copas deformadas, que "habían dejado de aportar beneficios ambientales". Asimismo, ha recordado que el propio Gobierno socialista "ya retiró 33 árboles en esa misma avenida en 2022 por los mismos motivos", lo que, a su juicio, demuestra que "conocían perfectamente la situación".

En este contexto, el Ayuntamiento ha explicado que la actuación en la avenida de Torneo forma parte de un plan municipal de recuperación de medianas, con una inversión superior a 1,8 millones de euros. Este plan contempla intervenciones en ocho grandes avenidas de la ciudad, la modernización de los sistemas de riego y la incorporación de más y mejor arbolado. "No se trata de decisiones aisladas ni de actuaciones de escaparate, sino de un proyecto integral de mejora del espacio público en toda la ciudad", ha subrayado el Consistorio.

En relación con las obras de la Plaza Nueva, el Ayuntamiento ha insistido en que "es rotundamente falso que se trate de una intervención innecesaria o meramente decorativa". En este sentido, ha explicado que la plaza presenta pavimentos "muy deteriorados, que han provocado accidentes y problemas de accesibilidad, así como vegetación degradada por años de falta de mantenimiento y mobiliario urbano en mal estado". "La inversión de más de 4,5 millones de euros permitirá recuperar este espacio emblemático, mejorar el arbolado, ordenar el conjunto y devolver a la Plaza Nueva su papel como corazón de Sevilla, haciéndola más accesible, segura, sostenible y atractiva para todos los sevillanos", ha señalado.

En cuanto al arbolado y las plantaciones, el Ayuntamiento ha precisado que las alineaciones que definen y delimitan los paseos y zonas de estancia de la Plaza Nueva "serán reforzadas, completando las faltas existentes y eliminando aquellos elementos que distorsionan la ordenación del espacio". Así, se procederá al trasplante de cuatro palmeras que no mantienen la simetría de la composición y se completarán las alineaciones de plátanos y naranjos, con la plantación de once nuevos plátanos y cuatro nuevos naranjos. Asimismo, en los parterres de los frentes norte, sur y oeste se redefinirá la composición interior y se eliminarán los setos de mirto actualmente incompletos.