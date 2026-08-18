El Ayuntamiento de Sevilla oferta 106 plazas de empleo público según lo acordado con los sindicatos

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha ofertado 106 plazas de empleo público, dentro de los acuerdos suscrito con los sindicatos para la estabilidad laboral, el pasado 27 de marzo. Las plazas serán fijas de peón y se accederá a ellas mediante concurso-oposición en turno libre, sin ser requerida ningún tipo de titulación superior.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el plazo de inscripción para acceder a una de las 106 plazas de peón será, desde el 17 de septiembre, de 20 días hábiles, un concurso de concurso-oposición en turno libre para el que no se requiere ningún tipo de titulación superior.

En este sentido, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha destacado "la ampliación de la plantilla en más de 3.300 trabajadores" en los últimos tres años, además de una oferta de empleo "histórica" después de la promesa del alcalde de que "no se perdería ni una sola plaza de peón, que es lo que se está haciendo", ha añadido Bueno.

Además, este verano se ha realizado un refuerzo de 50 peones más para el mantenimiento de las zonas verdes y los servicios de limpieza de edificios municipales. A su vez, se han estabilizado 786 plazas de empleo público municipal, prácticamente culminando alrededor del 85 por ciento de los procesos derivados de la Ley 20/2021.

Asimismo, desde el inicio del mandato se han impulsado convocatorias correspondientes a 522 plazas de empleo público, que han generado 19.680 solicitudes. A ello se suman 329 plazas de promoción interna, favoreciendo la carrera profesional del personal municipal.