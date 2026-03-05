El Ayuntamiento de Sevilla pide al Gobierno central que refuerce los efectivos de Policía Nacional en la Macarena

Archivo - Furgón de la Policía Nacional en imagen de archivo - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha señalado al PSOE de "deslealtad con los sevillanos" y ha defendido que el Ayuntamiento "está muy preocupado con la situación de los vecinos del Cerezo". Asimismo, ha indicado que "los trabajadores del Distrito están en contacto permanente con los vecinos".

En una nota remitida por el Consistorio, Bueno ha indicado que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mandado "varias cartas al Ministro Marlaska para hablar de la seguridad en la ciudad". "Han pasado ya tres años sin haber obtenido respuesta", ha afirmado y ha insistido en que "desde el Ayuntamiento no podemos, no debemos y no pretendemos suplir las funciones de la Policía Nacional por eso pedimos al PSOE municipal que reclame seguridad para los sevillanos ante de Gobierno de Pedro Sánchez".

El portavoz ha señalado que el Gobierno municipal ha impulsado una Unidad de Intervención para la Policía Local "que antes de la primavera estará prestando servicio en la calle pero desde el Ayuntamiento no se puede sustituir a la Policía Nacional".

"Se trata de una medida más para reforzar la falta de seguridad que tiene nuestra ciudad provocada por la falta de efectivos de Policía Nacional. Le pedimos al subdelegado del Gobierno Central que tome medidas para paliar este problema y nos ofrecemos para trabajar de forma conjunta ya que es la mejor manera de encontrar soluciones", ha subrayado.

Por otro lado, Bueno ha criticado al PSOE y ha pedido que "no trate de confundir a los sevillanos". "No son problemas de convivencia sino de seguridad ciudadana, son situaciones en las que claramente tiene que intervenir la Policía Nacional y no lo hace por su manifiesta falta de efectivos", ha indicado.

"Le recuerdo al señor Muñoz el papelón que nos ha dejado con la Policía Local y que este Gobierno está solucionando desde que llegó. Llevamos pagando facturas atrasadas de la Policía Local todo el mandato, nos hemos encontrado una plantilla achicharrada por culpa de su mala gestión", ha reseñado.

El portavoz ha añadido que la "nefasta gestión se puede demostrar con datos".

"Frente la dotación mermada y obsoleta y la multitud de expedientes que estuvieron parados o directamente ni se hicieron en los ocho años de mandato socialista, se han desbloqueado: los sonómetros, el programa gestión denuncias e impresoras, los medios seguridad vial (barreras reductora velocidad, barreras punzantes), los detectores metal, planes logísticos (agua, crema solar, relacionado con la mejora el prevención de riesgos laborales), 5 todoterrenos y materiales para la Unidad de Intervención entre muchos otros", ha señalado.

"Frente a la incorporación 124 efectivos en ochos años, antes de final de año se habrán incorporado 220 nuevos policías. Frente a la nula inversión en las instalaciones policiales, el traslado de tres distritos policiales y mejoras en el edificio de la Jefatura de Policía Local. Frente a la inacción de PSOE, estamos intentando cambiar las cosas y adaptar la plantilla a las necesidades de la ciudad, por eso se está negociando la nueva organización interna de la Policía Local, la RPT" ha concluido.