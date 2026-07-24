El Ayuntamiento de Sevilla plantea una atención de Servicios Sociales "más ágil y menos burocrática"

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SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2029, una hoja de ruta con la que pretende transformar el modelo de atención social municipal, dejando atrás un sistema "excesivamente burocrático y asistencialista" para avanzar hacia unos servicios "más modernos, ágiles, preventivos y centrados en las personas".

Según ha explicado el Consistorio durante la presentación, el documento tiene como objetivo reforzar la atención a familias, personas mayores, personas con discapacidad, menores, personas sin hogar y colectivos en situación de vulnerabilidad, priorizando el acompañamiento social y la intervención frente a la carga administrativa.

El plan se ha elaborado tras un proceso de análisis en el que han participado profesionales de los Servicios Sociales, entidades sociales y usuarios del sistema. De este diagnóstico se desprende la existencia de barreras administrativas, un exceso de burocracia, retrasos en la tramitación de expedientes y procedimientos que dificultan una atención rápida y eficaz, además del riesgo de que las políticas sociales se centren exclusivamente en la atención a situaciones de emergencia sin favorecer procesos de autonomía e inclusión.

De esta manera, el Plan se estructura en cuatro ejes de actuación: la implantación de un modelo organizativo más eficiente; el impulso de la calidad, la formación y la evaluación de los servicios; el fortalecimiento de una administración más cercana, participativa y coordinada; y el desarrollo de políticas públicas basadas en la innovación y la sostenibilidad.

El Ayuntamiento ha señalado que esta estrategia da continuidad a diversas medidas ya implantadas durante el actual mandato. Entre ellas figura la creación de un equipo administrativo centralizado para reducir la carga burocrática de los profesionales de los Centros de Servicios Sociales, así como la puesta en funcionamiento de una Plataforma de Datos destinada a evitar que la ciudadanía tenga que presentar de forma reiterada la misma documentación en distintos procedimientos.

Asimismo, el delegado de Área de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, ha destacado la implantación de la Tarjeta Familia, dotada con una inversión de cuatro millones de euros, con la que se sustituye el anterior sistema de ayudas por un modelo que busca ofrecer "mayor autonomía y flexibilidad a las familias beneficiarias". "Existían barreras administrativas, un exceso de burocracia, retrasos y procedimientos que dificultaban una atención rápida y eficaz", ha añadido.

Entre las actuaciones desarrolladas también se impulsará la puesta en marcha del servicio de "Catering Social" dirigido a personas mayores, con discapacidad, dependientes y familias en situación de especial vulnerabilidad; el desarrollo del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social en las zonas más desfavorecidas de la ciudad; y la reciente presentación de la primera Guía Municipal de Servicios de Derechos Sociales, que reúne en un único documento los recursos sociales municipales con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a las distintas prestaciones.