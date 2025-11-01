Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha 'Mejorando mi barrio' para dinamizar plazas y calles con actividades deportivas

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha 'Mejorando mi barrio', una iniciativa destinada a mejorar la convivencia vecinal, fomentar el uso positivo del espacio público y ofrecer nuevas oportunidades de integración social a menores y jóvenes en riesgo de exclusión.

Según ha informado el Consistorioe en una nota de prensa, el programa se desarrollará en tres zonas de atención preferente, que son Torreblanca, Polígono Sur y Tres Barrios-Amate, y cuenta con una inversión de 353.560 euros y una duración inicial de dos años.

Así, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha conocido al equipo de doce profesionales que coordinará el proyecto y ha subrayado que este programa es "una apuesta firme por la revitalización de nuestros barrios, poniendo el foco en la infancia y la juventud", por ello, ha añadido que "queremos que las plazas y las calles sean espacios de encuentro y convivencia; lugares donde los jóvenes puedan desarrollarse plenamente y fortalecer sus vínculos con su ciudad".

"No podemos permitir que en Sevilla haya ni un solo niño que se sienta olvidado. Desde el Gobierno municipal tenemos un compromiso claro con la transformación de nuestra ciudad, y eso empieza por el cuidado de nuestros niños. Con Mejorando mi barrio damos un paso decidido para fortalecer la cohesión social y construir una Sevilla más inclusiva, solidaria y con espacios de convivencia para todos", ha añadido Sanz.

El programa contempla actividades deportivas como ligas y torneos de fútbol, baloncesto o balonmano, además de recuperación de juegos populares, talleres de teatro, música y baile, cinefórums de contenido educativo y social, y acciones comunitarias como Navidad o carnaval que implicarán a menores y a sus familias. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 16,00 a 20,00 horas, y los sábados, de 10,00 a 14,00 horas.