El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha la nueva línea de Tussam CJ1 con Palmas Altas el próximo 7 de enero

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación de la nueva línea de Tussam CJ1 - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves la puesta en marcha a partir del próximo 7 de enero de 2026 la línea CJ1 que prestará servicio a los vecinos instalados en el nuevo barrio de Isla Natura, en Palmas Altas. La línea se configura como una variante de la CJ (Ciudad de la Justicia) con la que compartirá parte del recorrido y cuenta con una longitud de 15,45 kilómetros.

Según una nota remitida por el Consistorio, este nuevo servicio de la línea CJ1 tendrá su cabecera en San Bernardo, efectuando posteriormente paradas en el Prado de San Sebastián (Avenida del Cid), Paseo de las Delicias, Avenida de la Palmera (Bueno Monreal), Padre García Tejero (Heliópolis) e Isla Natura donde contará con tres paradas, dos en la calle Maldivas y la de regulación en la calle Barbados.

La línea prestará servicio en horario habitual de 6 de la mañana a 23,30 horas con un modelo de línea rápida, es decir, con menor número de paradas, para "proporcionar la mayor rapidez posible a los desplazamientos de los vecinos de este nuevo núcleo urbano del sur de la ciudad".

El servicio se prestará con dos vehículos tanto en horario de mañana como de tarde, con frecuencias de paso de entre 28 y 30 minutos. La oferta será de 70 expediciones diarias, 35 por sentido, y 5.600 plazas (2.800 por sentido).