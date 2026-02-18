Ayuntamiento Sevilla pone en marcha el servicio clínico veterinario de esterilización para gestión de colonias felinas

El delegado de Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo, valora el servicio clínico veterinario de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la puesta en marcha del servicio clínico veterinario vinculado al método CER (Captura, Esterilización y Retorno), que "permitirá reforzar el control reproductivo, la atención sanitaria y el retorno de los gatos comunitarios a su entorno".

Según ha destacado el Consistorio en una nota, la medida refuerza el trabajo del Centro de Protección Animal en este ámbito. Los trabajos del servicio clínico veterinario han comenzado tras la adjudicación del contrato por 145.200,00 euro, lo que "permite retomar con normalidad las esterilizaciones y el control veterinario de los gatos comunitarios, entre otras iniciativas".

El procedimiento "garantiza su identificación, vacunación, desparasitación, marcaje auricular y retorno a la colonia". "Este avance consolida el programa de gestión de colonias felinas que este Gobierno municipal diseñó por primera vez hace dos años", ha señalado.

El Consistorio ha señalado que, "hasta ahora, la ciudad de Sevilla no ha contado con un plan estructurado, con objetivos definidos, censo oficial y protocolos técnicos claros para abordar de manera integral la realidad de los gatos comunitarios".

Por ello, ha asegurado que "durante el mandato actual se ha impulsado por primera vez una estrategia municipal específica, organizada y alineada con la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, convirtiendo la gestión felina en una verdadera política pública y no en actuaciones aisladas".

Actualmente, la ciudad cuenta con 97 colonias felinas identificadas que integran un total de 1.309 gatos, una dimensión que "exige planificación técnica, continuidad presupuestaria y coordinación permanente". El programa municipal establece como objetivo "alcanzar al menos el 80% de esterilización en cada colonia, como herramienta eficaz para frenar la reproducción descontrolada, reducir conductas asociadas al celo, disminuir la agresividad y minimizar molestias vecinales como ruidos y olores derivados del marcaje territorial".

Por su parte, el delegado de Protección Animal, José Lugo, ha señalado que "por primera vez Sevilla cuenta con un programa ordenado, con censo, objetivos y planificación real para gestionar las colonias felinas. No estamos ante actuaciones puntuales, sino ante una política pública estable que da seguridad a los vecinos y garantiza el bienestar de los animales".

Asimismo, Lugo ha subrayado que "el método CER es la herramienta más eficaz y ética para controlar la población felina. Con el impulso del servicio clínico damos continuidad a un modelo que combina rigor técnico, cumplimiento de la ley y colaboración con los cuidadores autorizados".

El delegado también ha querido agradecer expresamente la implicación de los cuidadores y cuidadoras voluntarias que colaboran en las colonias felinas de la ciudad, indicando que "su trabajo diario, muchas veces silencioso y desinteresado, es fundamental para que este modelo funcione. Desde el Ayuntamiento reconocemos su compromiso y seguiremos trabajando de su mano para mejorar la gestión y el bienestar de los animales".

El plan incluye además la actualización permanente del censo de colonias, mecanismos de mediación ante posibles conflictos vecinales, formación específica para cuidadores y campañas de concienciación sobre identificación, esterilización temprana y prevención del abandono.