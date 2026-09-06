Ayuntamiento de Sevilla pone a punto 49 colegios públicos en los últimos meses con una inversión de 5,6 millones

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visitando un colegio. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, continúa avanzando en la mejora y conservación de los colegios públicos de la ciudad. En este sentido, el gobierno de José Luis Sanz ha puesto en marcha obras en 49 centros educativos por un valor de más de 5,6 millones de euros. De las cuales, 40 de estos colegios verán culminados sus trabajos antes del inicio de curso la próxima semana.

Por ello, según ha detallado el consistorio hispalense en una nota, el alcalde ha supervisado de primera mano la actuación que se ha llevado a cabo en este centro y ha sido la reforma integral de los aseos del CEIP Zurbarán, ubicado el barrio de La Oliva en el Distrito Sur. Esta actuación, que supone una inversión total de 145.000 euros, forma parte del plan municipal de mejora de los centros públicos de educación infantil y primaria.

Además, ha explicado que el proyecto ha contemplado la reforma de los doce núcleos de aseos existentes en el centro --en los edificios de dirección, aulario principal y gimnasio-- y ha supuesto una renovación completa de revestimientos, instalaciones eléctricas y de fontanería, carpinterías, equipamientos y mejoras de accesibilidad.

Tras seis meses de trabajos, se han convertido del siglo XXI unos servicios datados de 1972. La intervención ha incluido la instalación de luminarias LED, solerías nuevas, falsos techos, carpintería de madera, encimeras de piedra artificial tipo Silestone y revestimientos cerámicos hasta 2,10 metros de altura, rematados con moldura de mármol.

Además, se instalarán nuevos elementos de señalización en aluminio y placas de metacrilato. Todo ello con el objetivo de "dotar al centro de espacios higiénicos, accesibles y funcionales que respondan a las necesidades actuales del alumnado y el personal docente".

Del mismo modo, el Gobierno municipal ha señalado que finalizó en el último trimestre de 2023 la reforma del mobiliario en el patio infantil, al zona de juegos, el vallado de la zona del huerto y pistas deportivas del centro.

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha afirmado que también, con una inversión de 31.600 euros, "se adecuó el patio de infantil, en el que se desmontó en su momento el suelo de caucho e implementando otro de goma con cinco centímetros de espesor".

Además, "se ha renovado la zona de juegos, la reposición de bordillos de alcorques, la renovación de las vallas que conforman la zona de huerto y los toldos del patio, trabajos estos últimos finalizados el pasado verano de 2025", ha apuntado el pirmer edil.

LOS COLEGIOS DE SEVILLA ESTÁN EN MARCHA

Y es que, en el plano de la puesta a punto de estos centros, el Ayuntamiento tiene en marcha más de 5,6 millones de euros en obras en ejecución, 9 millones en fase de redacción, cerca de 10 millones en actuaciones ya entregadas y más de 1,5 millones de euros en proyectos en tramitación.

En el caso de la renovación de los cuartos de baños de los centros públicos de Sevilla, Sanz ha destacado que "se trata de una de las medidas más ambiciosas que estamos acometiendo y seguiremos acometiendo.

Por ello, centros como el Aníbal González, Hermanos Machado, Buenavista, Lora Tamayo, Adriano, Mariana de Pineda, Calvo Sotelo, Pablo VI o el San Pablo, este del Zurbarán, entre otros; cuentan con nuevos sanitarios que sustituyen a unos servicios que tenían décadas de antigüedad, uso y estaban en una situación más que deficiente e insalubre".

"Todo eso se suma a los más de 25 millones de euros que hemos invertido y estamos invirtiendo en estos tres años en renovar los colegios públicos de Sevilla", ha destacado Sanz.