Ayuntamiento de Sevilla pone en valor la investigación en la entrega del Premio del Ateneo a jóvenes investigadores

Entrega del V premio Ateneo de Sevilla para Jóvenes investigadores sobre enfermedades neurodegenerativas - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla ha entregado este martes el V Premio Ateneo de Sevilla para Jóvenes investigadores sobre enfermedades neurodegenerativas. En el acto ha estado junto al presidente de la entidad, Emilio Boja.

En esta quinta edición, el primer premio ha recaído en los investigadores Manuel Alejandro Sánchez García y Nieves Lara Ureña por su investigación sobre la enfermedad del Alzheimer realizado en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y el segundo premio en Vicente Roca Agujetas también por su investigación sobre el Alzheimer realizada en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB).

Por su parte, la delegada de Educación ha señalado que estos premios "son un claro compromiso con la ciencia, la investigación y la divulgación del conocimiento al servicio de la sociedad y que en esta edición premian las investigaciones sobre una enfermedad cada vez más presente en nuestra sociedad como el Alzheimer".

En ese sentido, Gastalver ha felicitado por la "oportunidad de este premio" a investigaciones centradas en el Alzheimer, "una enfermedad que a día de hoy no tiene cura y tampoco edad, ya que cada vez afecta a gente más joven, por lo que el mejor remedio de cara al futuro es hacer lo que vosotros estáis haciendo, investigar".

Asimismo, ha destacado la colaboración entre las instituciones públicas y el Ateneo en el impulso a la investigación biomédica y al conocimiento científico como "pilares del progreso social".

"La sociedad necesita de personas como vosotros y esta ciudad, con este Ayuntamiento a la cabeza siempre va a apoyar el talento y el esfuerzo, porque queremos que Sevilla sea también la capital del talento en la que los futuros científicos puedan desarrollar su carrera entre nosotros", ha señalado Gastalver a los premiados.

"Sevilla es una de las grandes capitales del talento en España gracias a sus 90.000 estudiantes universitarios. El futuro de la ciencia pasa por seguir apostando por nuestras grandes universidades y por su labor investigadora. Ustedes son el futuro y eso es lo que hoy estamos premiando, porque el futuro de nuestra sociedad está en vuestras manos", ha concluido la delegada de Educación.