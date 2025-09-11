Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo de limpieza, movilidad y seguridad para el partido Sevilla F.C -Elche F.C

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo de la celebración del partido de fútbol que disputarán el Sevilla Fútbol Club y el Elche FC en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el próximo viernes, 12 de septiembre, a partir de las 21,00 horas de la noche.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, Movilidad y Seguridad Tussam reforzará el servicio en la zona de Nervión coincidiendo con la celebración del partido.

Se incrementará la oferta con 16 vehículos adicionales que prestarán servicio en las líneas C1, C2, 5, 27, 28, 29 y LN que circulan por las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán Concretamente las líneas que verán incrementado su servicio por Nervión serán la C1 (Prado - Los Remedios - Triana - Torneo - Macarena), C2 (Santa Justa - Macarena - Torneo - Triana - Los Remedios), la 5 (Santa Aurelia - Prado - República Argentina - Triana - Torre Sevilla), la 27 (Plaza del Duque - Luis Montoto - Los Arcos - Sevilla Este), la 28 (Prado - Parque Alcosa) y la 29 (Prado - Torreblanca).

Además de reforzar el servicio a la entrada del partido, a la finalización del mismo varios autobuses vacíos de cada una de las líneas, esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas, situadas en las inmediaciones del campo, y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad, una vez que se dé por finalizado el encuentro.

Como en encuentros anteriores, a la finalización del partido también prestará servicio una lanzadera que une Nervión con Pino Montano. Esta lanzadera tendrá su parada cabecera en Luis de Morales, efectuando posteriormente las paradas de la línea LN, únicamente como paradas de bajada. En concreto, efectuará paradas en Kansas City (Santa Justa), Manuel del Valle, Parque Doñana, Mar de Alborán y Estrella Canopus.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha indicado que Tussam continúa apostando por fomentar el uso del transporte público como el modo "más sostenible" para asistir a los eventos deportivos que se celebran en la ciudad, contribuyendo así a reducir los problemas generados por el tráfico de agitación que generan dichos eventos en los entornos de los estadios.

El dispositivo por parte de Policía Local desde las 18,30 horas estarán montados los dispositivos de tráfico en los aledaños del Estadio Sánchez Pizjuán. Los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 19,00 horas. Asimismo, ha indicado que todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Eduardo Dato y aledaños del Sanchez Pizjuan. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

La activación del dispositivo conjunto con Policía Nacional para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio será a las 18:00 h.

Desde que se inicie el dispositivo, el acceso y salida a los centros comerciales, se realizará en El Corte Ingles, con el acceso y salida que se realizará por la calle Luis de Morales. Mientras que Nervión Plaza, el acceso y salida del mismo se realizará por la avenida de Eduardo Dato.

Dos horas antes del inicio del partido, coincidiendo con el momento de inicio del dispositivo de tráfico, comprobaran que las salidas de los parking de ambos centros comerciales no se produzcan en dirección hacia Luis Arenas Ladislao.

Por otro lado, el servicio de Lipasam ha diseñado el plan especial de limpieza con motivo del encuentro, en este sentido, para dar cobertura a este evento deportivo se desplegará un importante equipo humano y mecánico.

Como ante cualquier evento que se lleva a cabo en la vía pública de la ciudad, el objetivo del dispositivo es prestar un correcto servicio de limpieza y recogida de residuos en toda la zona del estadio y sus aledaños.

El operativo para el partido contará con 21 operarios y 9 vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases: la previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo.