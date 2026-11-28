Gallardetes para el Día de la Inmaculada. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha realizado unos nuevos gallardetes para el exorno de la Plaza del Triunfo con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción dentro de la renovación estética para engalanar las Fiestas Mayores de Sevilla, con actuaciones ya realizadas en los gallardetes del Corpus Christi, la Virgen de los Reyes y San Fernando.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los nuevos gallardetes se han realizado en tejido serigrafiado por ambas caras, siguiendo un diseño elaborado por José Manuel Peña, delineante de Fiestas Mayores. En una de sus caras, enmarcada en una orla, aparece la imagen de la Inmaculada Concepción que preside el monumento de la Plaza del Triunfo, inaugurado el 8 de diciembre de 1918 y cuya iconografía está basada en la célebre obra que Bartolomé Esteban Murillo pintó para el Hospital de los Venerables de Sevilla.

Asimismo, en la otra cara se representa la silueta de dos Seises de la Catedral de Sevilla, que durante la octava de la Inmaculada bailan ante el Santísimo Sacramento, vistiendo el tradicional jubón azul celeste y calzón blanco.

La elección de estos colores constituye también un homenaje a una de las tradiciones más singulares de Sevilla, ya que el azul celeste fue el color para el que el papa Pío VII concedió en 1817 el privilegio de utilizar ornamentos litúrgicos durante la festividad de la Inmaculada y su Octava a la Catedral de Sevilla. Este privilegio se amplió a toda la archidiócesis hispalense en 1879 y, cuatro años más tarde, a todas las diócesis de España.

En este sentido, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha destacado que "esta actuación responde al compromiso del alcalde, José Luis Sanz, de recuperar, cuidar y embellecer nuestras Fiestas Mayores, dotándolas de una imagen renovada que esté a la altura de la historia, la tradición y el sentimiento de los sevillanos".

"Después de renovar los gallardetes del Corpus, de la Virgen de los Reyes y de San Fernando, damos ahora un paso más con la Inmaculada. Por primera vez, y tras la declaración del 8 de diciembre como Fiesta Mayor de Sevilla, vamos a engalanar la Plaza del Triunfo con una ornamentación específica, siguiendo el modelo de otras grandes celebraciones de nuestra ciudad", ha señalado Alés.

Además, los gallardetes incorporan dos versos de la conocida copla "En las hojas del tiempo": "Pura y Limpia Señora mía" y "En esta tu casa siempre se sabía". La letra fue escrita por el recordado Francisco Gil Delgado, canónigo del Cabildo Catedral de Sevilla, y la música compuesta por el mítico compositor sevillano Manuel Castillo Navarro-Aguilera. Esta copla forma parte del repertorio que los Seises interpretan y bailan durante la festividad de la Inmaculada Concepción.

Al hilo, Manuel Alés ha subrayado que "estos nuevos gallardetes no son solamente un elemento ornamental, sino también una manera de rendir homenaje a nuestra historia, a nuestras tradiciones y a la profunda devoción que Sevilla profesa a la Inmaculada".

"Queremos que nuestras Fiestas Mayores luzcan como merecen, que cada celebración tenga una identidad propia y que sevillanos y visitantes puedan disfrutar de una ciudad cada vez más engalanada, poniendo en valor nuestro patrimonio material e inmaterial", ha concluido el delegado.