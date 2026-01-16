Ayuntamiento de Sevilla presenta la campaña del Día del Patrón de la Publicidad y destaca el valor del sector creativo

Ayuntamiento de Sevilla presenta la campaña del Día del Patrón de la Publicidad - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, ha acogido este viernes en la Casa Consistorial la presentación de la campaña con motivo del Día de San Pablo Converso, patrón de los publicistas, que se celebra el próximo 25 de enero. La campaña de 2026, desarrollada por La Máquina de Humo, se articula en torno a un concepto central: la cabeza como metáfora del pensamiento publicitario.

Según ha informado el Consistorio en una nota, a través de un spot y una campaña gráfica, la propuesta recorre, "con humor e ironía, los distintos tipos de "cabezas" que conviven en el sector: creativas, estratégicas, brillantes, desordenadas o visionarias, reflejando la diversidad y riqueza del talento publicitario".

El acto ha contado con la presencia de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, del presidente de la AEPS, Salvador Toscano, junto con Alberto Corchado, CEO de La Máquina de Humo, agencia responsable de la creación de la campaña de este año y miembro de la Asociación. La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha ejercido de anfitriona y ha destacado la importancia de un sector "imprescindible para la economía, la cultura y la proyección de la ciudad".

Durante su intervención, Moreno ha subrayado el valor estratégico de la creatividad publicitaria para Sevilla, señalando que "la publicidad es una fuerza motriz en nuestra economía, no solo porque genera empleo y actividad empresarial, sino porque tiene una enorme capacidad para comunicar, conectar ideas y emocionar a las personas".

Asimismo, la delegada ha puesto en relieve que la imagen exterior de Sevilla, su atractivo turístico y su posicionamiento cultural "no se entienden hoy sin el trabajo creativo y estratégico de los profesionales de la publicidad".