El Ayuntamiento de Sevilla presenta el Mes de la Hispanidad, con propuestas musicales y gastronómica durante octubre

El delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, ha presentado las actividades del Mes de la Hispanidad 2026, una iniciativa que, un año más, apostará por extender las actividades culturales y festivas por distintos barrios de la ciudad para poner en valor el papel de Sevilla como gran puente de unión entre España e Hispanoamérica.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, entre la agenda de actos, ha destacado la Feria de la Tapa, que estará activa hasta el 31 de octubre, y en la que los sevillanos dispondrán de un pasaporte que podrán ir completando con sus visitas a los restaurantes adscritos a la campaña.

Esta medida, además de su carácter cultural, supondrá también un impulso a los comercios hosteleros en los diferentes barrios. El viernes 9 de octubre, la Sala Polivalente del Hogar Virgen de los Reyes acogerá una clase magistral gratuita de cocina española e hispanoamericana.

Asimismo, este Mes de la Hispanidad celebrará el Concurso Nacional de Chacarera Boliviana en el Teatro Hogar Virgen de los Reyes este 3 de octubre, además de que el viernes 9 este mismo espacio albergará una gran exposición fotográfica sobre Latinoamérica, disponible hasta el día 24.

Igualmente, se celebrará el sábado 17 en Las Setas, un concierto homenaje a Hispanoamérica protagonizado por el artista Falete. Como cierre de la programación, el sábado 24 de octubre el Teatro Hogar Virgen de los Reyes albergará el Festival de la Hispanidad.