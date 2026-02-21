El Ayuntamiento de Sevilla reabre el parque infantil de la plaza Pedro Santos Gómez dañado por actos vandálicos

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado los trabajos de reparación del parque infantil de la plaza Pedro Santos Gómez, que estaba inutilizado tras un acto vandálico ocurrido hace aproximadamente un año y que provocó graves daños en los juegos y en el pavimento de seguridad, lo que obligó al cierre del espacio, ubicado junto a la Ronda de Triana.

La actuación, ejecutada por el Servicio de Parques y Jardines, ha permitido recuperar este espacio para disfrute de las familias del barrio mediante la retirada de los elementos quemados, el acondicionamiento del terreno, la reinstalación de un juego infantil y la colocación de un nuevo suelo de seguridad con base amortiguadora y césped artificial certificado, tal como detallan fuentes del esta Concejalía a Europa Press.

La actuación ha supuesto una inversión de 12.706 euros y ha estado destinada a la recuperación integral del área de juegos infantiles; ello ha permitido que el parque vuelva a estar" plenamente operativo y en condiciones óptimas para su uso".

Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de cuidar y respetar los espacios públicos, que son un patrimonio común y un punto de encuentro esencial para la convivencia vecinal, añaden las mismas fuentes. En este sentido, el Gobierno municipal ha invertido cerca de cuatro millones de euros en áreas de juego modernas, inclusivas y seguras.