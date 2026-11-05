El Ayuntamiento de Sevilla reasfalta varías vías de Rochelambert y reordena decenas de aparcamientos del barrio

El alcalde supervisa obras de reasfaltado en varias vías del barrio de Rochelambert - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado junto a los vecinos de Rochelambert las obras de reasfaltado que el Ayuntamiento ha ejecutado en este barrio, una actuación que ha contado con una inversión superior a los 100.000 euros y que ha permitido renovar integralmente el pavimento y la señalización horizontal de más de 350 metros lineales, además de mejorar la ordenación de las plazas de aparcamiento de la zona.

Los trabajos han comprendido las calles Puerto de Cienfuegos, Puerto de Viella, Puerto de Lumbreras, Puerto de la Molina y Puerto de Jumilla, donde se ha intervenido para mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y facilitar la movilidad y el estacionamiento de los residentes, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Durante la visita, Sanz ha destacado que su equipo de gobierno "sigue cumpliendo el compromiso de mejorar los barrios con actuaciones concretas que dan respuesta a las demandas de los vecinos". "En Rochelambert estamos renovando calles, mejorando el asfaltado y reorganizando los aparcamientos para que el barrio sea más cómodo, seguro y accesible".

El alcalde ha subrayado que esta intervención da continuidad a los trabajos realizados el pasado año en las calles Puerto de Envalira y parte de Puerto de la Mora, así como a la reforma integral de la calle Puerto de los Alazores, ejecutada durante el primer año de mandato en el tramo comprendido entre Paulo Orosio y Tarragona.

Al respecto, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja ya en nuevas actuaciones para Rochelambert, entre las que se encuentran la instalación de un área de juegos de calistenia en la plaza Valentín Suárez Parreño, el estudio para la ampliación del parque del Pontífice Pablo VI y la reforma y ampliación del Parque de las Palomas. Asimismo, se está priorizando la implantación del nuevo modelo de contenedores.

MÁS ACTUACIONES EN CERRO-AMATE

El reasfaltado de Rochelambert se suma a otras intervenciones desarrolladas durante estas semanas en distintos puntos del distrito Cerro-Amate, dentro de un conjunto de trabajos que cuentan con una inversión de 230.000 euros.

Entre las calles incluidas en estas actuaciones figuran Barrios Unidos, en el entorno de Padre Pío y Palmete; Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', y el eje formado por Puerto de Viella, Puerto de Cienfuegos y Puerto de Jumilla. Asimismo, se están desarrollando intervenciones de mejora del pavimento y la señalización en diferentes vías del Cerro del Águila, como Pablo Armero y Calatayud.

Estos trabajos contemplan operaciones de fresado y asfaltado, así como la reposición de la señalización vial. Se enmarcan en el plan integral de reasfaltado del Cerro del Águila, que incluye también actuaciones previstas antes de finalizar el año en las calles Párroco Antonio Gómez Villalobos y Juan de Ledesma y en la avenida de Hytasa.