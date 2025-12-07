El Ayuntamiento de Sevilla reasfaltará la calle Arroyo tras terminar con la renovación de Menéndez Pelayo

Renovación de la Avenida Menéndez Pelayo en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha finalizado este domingo las tareas de renovación de asfalto en la avenida Menéndez Pelayo. En paralelo, ha anunciado el inicio este lunes día 8 de trabajos de reasfaltado en la calle Arroyo, concretamente en el tramo entre José Laguillo y la calle Tharsis, con una inversión de 200.000 euros.

Según una nota remitida por el Consistorio, las labores de mejora del pavimento en Arroyo se llevarán a cabo en tres fases y durante horario nocturno para ocasionar las mínimas molestias al tráfico rodado. Está previsto que estas obras tengan una duración estimada de cinco días, por lo que la calle Arroyo lucirá con el pavimento renovado a partir del viernes 12 de diciembre.

Con motivo del reasfaltado de la calle Arroyo, está previsto se ejecute un corte total de la vía, tramo calle José Laguillo - calle Tharsis, desde el 8 al 12 de diciembre en horario de 22,00 a 06,00 horas.

Durante la primera fase, las calles Joaquín Morales y Torres y Salesianos quedan en "fondo de saco" desde la calle Jabugo con acceso únicamente a residentes. Se establecen los itinerarios alternativos siguientes: María Auxiliadora, Avenida Jose Laguillo, glorieta Julian Besteiro, calle Esperanza de la Trinidad con calle San Juan Bosco. Y también calle San Juan Bosco, calle Venecia, calle Pérez Hervás, Avenida Jose Laguillo y María Auxiliadora.

En la segunda fase, las calles Garci Fernández, Santa María y Niña quedan en "fondo de saco", con acceso únicamente a residentes. La plaza de Antonio Martelo permanecerá abierta en ambos sentidos por la calle San Juan Bosco.

En la misma, se habilitan como itinerarios alternativos: calle Arroyo /Salesianos, calle Urquiza, calle Esperanza de la Trinidad, calle San Juan Bosco y Carretera de Carmona. Calle Samaniego, calle Jabugo , calle San Juan Bosco y calle Samaniego, calle Antonio Filpo Rojas, calle San Juan Bosco.

En la tercera fase, las calles Guanahaní (desde Argantonio) y Vicente Alanís (desde Rafael Laffon) quedan en "fondo de saco", con acceso únicamente a residentes. Se establecen los itinerarios alternativos de calle Arroyo/Francisco de Ariño, calle Samaniego, avenida Pueblo Saharaui, calle Carmen Martínez Sancho y calle Tharsis. Calle Vicente Alanís, calle José María de Mena, calle Maestro Gómez Zarzuela y calle Francisco de Ariño.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que estas obras forman parte de "la completa programación de obras que estamos ejecutando en toda Sevilla para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestra ciudad".

Asimismo, De la Rosa ha destacado de esta actuación que "con la instalación de asfalto de primera calidad en la calle Arroyo, una de las arterias principales del Distrito San Pablo-Santa Justa, se conseguirá reducir ruidos y aportar seguridad a los conductores".

Por otro lado, el Consistorio ha finalizado la renovación del asfalto en la Avenida Menéndez Pelayo, con una inversión de 240.000 euros. Esta actuación ha permitido llevar a cabo la mejora de 12.000 m2. Además de las labores de reasfaltado, los trabajos en Menéndez Pelayo han incluido la eliminación de la mediana en desuso que presentaba riesgos para la seguridad del tráfico rodado, optimizando así la funcionalidad de esta avenida.

El delegado de Urbanismo ha destacado que "desde este fin de semana, Menéndez Pelayo, importantísima avenida de la ciudad que conecta diferentes zonas y facilita el acceso al centro histórico y a la estación de tren de Santa Justa, cuenta con un asfalto totalmente renovado que mejora así las condiciones para tráfico rodado y peatones".