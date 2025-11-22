El Ayuntamiento de Sevilla reasfaltará desde este lunes las avenidas La Revoltosa y La Montería en Cerro-Amate

Señal de obras de reasfaltado en la avenida de La Montería, en Cerro-Amate. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla acometerá los trabajos de renovación de pavimento en la avenidas de la Revoltosa y en la avenida de la Montería, ambas ubicadas en el distrito Cerro-Amate, entre los días 24 y 27 de noviembre, con una inversión de 213.000 euros.

En ambas vías, se mejorará una superficie de 11.000 m2, en el caso de La Revoltosa, y 1.000 m2, en La Montería. Con las obras en esta última se conseguirá a su vez mejorar el firme de la zona parada-carril bus de esta vía, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Con una inversión de 190.000 euros, los trabajos en la avenida de La Revoltosa se iniciarán el próximo lunes 24 de noviembre y tendrán una duración prevista de cuatro días. Se producirá el corte total de la vía en el tramo Glorieta Marcelino Camacho y calle Barbero de Sevilla.

El reasfaltado se realizará entre las 20,00 y las 6,00 horas para ocasionar las mínimas afecciones al tráfico rodado. De lunes a jueves, mientras duren los trabajos, La Calesera queda en "fondo de saco" desde La Montería, con acceso únicamente a residentes.

El tramo de la avenida La Revoltosa, desde Barbero de Sevilla hasta Glorieta Forja XXI, queda parcialmente cortada al tráfico en sentido avenida La Revoltosa. La salida de la calle Eva Cervantes se realizará por Barbero de Sevilla o Ingeniero la Cierva.

Como itinerarios alternativos para estos días se establecen Glorieta Marcelina Camacho, La Montería, La Calesera, Ingeniero la Cierva y calle Barbero de Sevilla.

Por otro lado, se ha establecido este otro: Glorieta Marcelina Camacho, La Montería, La Calesera, Ingeniero la Cierva, Estrecho de Magallanes; Las Navas, Puebla del Río y Glorieta Forja XXI.

En el caso de la Avenida de la Montería, se cortará al tráfico el tramo entre las calles Calesera y Verbena de la Paloma, desde el lunes 24 al jueves 27 de noviembre, en horario nocturno de 20 a 6,00 horas. Durante estos días la calle Los Claveles queda en "fondo de saco" desde la avenida Las Leandras, con acceso únicamente a residentes.

Como itinerario alternativo se plantean la avenida de la Revoltosa, avenida de los Gavilanes, las Leandras, Doña Francisquita, La Calesera y La Revoltosa. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 23.000 euros.