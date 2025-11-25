Ayuntamiento de Sevilla recibe al Club de Rugby Lacartijas, un equipo "pionero" formado por mujeres mayores de 35 años

Galardón al Club de Rugby Lacartijas - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este martes al Club de Rugby Lacartijas, un equipo pionero en España formado íntegramente por mujeres mayores de 35 años. Fundado en 2018 por un grupo de madres mientras sus hijos entrenaban, el club se ha convertido en "un referente nacional del deporte amateur y un ejemplo de superación". Hoy cuenta con 36 jugadoras de entre 39 y 58 años, todas ellas sin experiencia previa en rugby.

Según ha informado el Consistorio en una nota, durante la recepción, el alcalde ha felicitado a las jugadoras por su reciente título como bicampeonas de España en la categoría '+35', y ha declarado que "las Lacartijas simbolizan que el deporte no tiene límites y que la pasión y el esfuerzo pueden más que cualquier barrera. Sois un orgullo para Sevilla y para todas las mujeres que ven en vosotras un ejemplo de constancia y valentía".

El torneo Master Series +35 reúne actualmente a más de 600 mujeres en 28 equipos, consolidándose como un proyecto que impulsa la participación femenina y el deporte en edades adultas, tal y como ha detallado el Consistorio.