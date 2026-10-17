El Ayuntamiento de Sevilla reclama en Bruselas financiación europea para las infraestructuras urbanas

Fernando Mañes, delegado de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales, participa en Bruselas en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprovechado su participación en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, el principal encuentro europeo dedicado a la política de cohesión y al desarrollo regional, para defender ante las instituciones comunitarias la necesidad de impulsar la financiación de las infraestructuras estratégicas que la ciudad necesita "para afrontar sus retos de crecimiento, competitividad, movilidad y adaptación al cambio climático".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la delegación municipal, presidida por el concejal de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales, Fernando Mañes, ha mantenido también reuniones de trabajo con representantes de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO), de la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG MOVE), de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y de Eurocities, la red que representa los intereses de las principales ciudades europeas.

En la reunión con Valentina Corsetti, responsable de Andalucía en el ámbito de la DG REGIO, el Ayuntamiento ha trasladado la importancia de abordar la financiación de las infraestructuras que resultan determinantes para el desarrollo económico y social de Sevilla y su entorno metropolitano.

Entre las actuaciones planteadas destacan la finalización del tranvía hasta Santa Justa, la SE-40, las infraestructuras de tratamiento y disponibilidad de recursos hídricos, incluida la desalobradora, y la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto.

La interlocución con la Comisión Europea ha permitido trasladar la perspectiva municipal sobre la necesidad de identificar oportunidades de financiación comunitaria para proyectos de carácter estratégico, así como de reforzar la coordinación entre las distintas administraciones para facilitar su desarrollo.

La agenda de trabajo ha incluido asimismo una reunión con representantes de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea (DG MOVE), en la que el Ayuntamiento ha defendido el papel de Sevilla como nodo fundamental de conexión en el sur de Europa y como pieza clave para articular las relaciones entre el área metropolitana, los principales corredores logísticos y los puertos de su entorno.

En este contexto, se ha puesto el foco en la conexión de Sevilla con Huelva y su puerto, vinculado al desarrollo de la economía del hidrógeno, y con el puerto de Algeciras, uno de los principales enclaves logísticos del sur de Europa. Asimismo, se ha trasladado la importancia de avanzar en la conexión Sevilla-Huelva-Faro, con una visión transfronteriza que contribuya a mejorar la integración territorial y las relaciones económicas entre Andalucía y Portugal.

Fernando Mañes ha participado también junto a Emasesa en la sesión 'Experimentation Journey: Testing the waters - Transformative place-based innovations for water resilience', centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras para reforzar la resiliencia hídrica de los territorios, impulsada por el JRC - Sevilla.

El encuentro ha permitido compartir experiencias y trasladar la perspectiva de Sevilla sobre la necesidad de integrar la gestión del agua, la adaptación climática y la planificación de las infraestructuras en las políticas europeas de inversión.

COORDINACIÓN CON ESPAÑA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES

La agenda institucional se ha completado con una reunión con el responsable de movilidad de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, en la que se han trasladado las prioridades de Sevilla en materia de infraestructuras y conectividad, así como la importancia de reforzar su consideración en los debates europeos sobre movilidad y transporte.

Asimismo, el Ayuntamiento ha mantenido un encuentro con el equipo de interlocución europea de Eurocities, la red de grandes ciudades europeas, para compartir las prioridades municipales y reforzar la presencia de Sevilla en los espacios donde se debaten las políticas comunitarias que afectan directamente a los gobiernos locales.

El concejal Fernando Mañes ha destacado que "Sevilla tiene que estar presente allí donde se toman las decisiones que van a determinar las oportunidades de desarrollo de nuestras ciudades durante los próximos años. Europa es fundamental para afrontar nuestros grandes retos, pero necesitamos que las políticas y los instrumentos de financiación europeos tengan en cuenta las infraestructuras que son verdaderamente estratégicas para Sevilla".

Mañes ha subrayado que "no hablamos únicamente de proyectos municipales, sino de infraestructuras que afectan a la competitividad de Andalucía, a la conexión entre territorios, al funcionamiento de nuestras áreas metropolitanas y a la capacidad del sur de Europa para aprovechar su posición en las redes de transporte, logística y energía".

"la finalización del tranvía hasta Santa Justa, la SE-40, las conexiones ferroviarias, las infraestructuras hídricas y la mejora de los corredores que conectan Sevilla con Huelva, Algeciras y Portugal deben formar parte de una visión estratégica de territorio. Son inversiones que responden a necesidades reales y que pueden generar importantes beneficios económicos, sociales y ambientales", ha concluido.