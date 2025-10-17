El Ayuntamiento de Sevilla refuerza la protección de los ficus de la Plaza San Leandro y la calle Palos de la Frontera

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha anunciado una serie de actuaciones destinadas a mejorar el entorno y garantizar la conservación de los ficus de la Plaza de San Leandro y de la calle Palos de la Frontera, ambos considerados ejemplares singulares del patrimonio natural de la ciudad.

En una nota de prensa, el consistorio ha detallado que en la Plaza de San Leandro se está ampliando el parterre existente, lo que permitirá "proteger mejor el sistema radicular del árbol y ofrecerle un espacio más adecuado para su desarrollo". La intervención incluye la colocación de un nuevo bordillo de granito y la incorporación de tierra vegetal para favorecer el crecimiento de las raíces. La actuación conlleva una inversión superior a los 14.000 euros.

Una de las principales novedades será la instalación de un cerramiento perimetral de forja, con diseño de barrotillo tipo salomón y una altura de un metro. Este cerramiento reforzará la seguridad de los visitantes y, al mismo tiempo, preservará el ejemplar evitando las pisadas y la compactación del terreno que pueden dañar sus raíces. Junto al árbol se prevé la colocación de un cartel informativo con atril para dar a conocer el valor y la singularidad del ficus.

Asimismo, se van a realizar trabajos con air spade para descompactar el suelo alrededor de las raíces, mejorando su aireación y facilitando una mejor absorción de agua y nutrientes. Sobre el terreno se aplicará un mulching o acolchado, consistente en una capa de material orgánico o mineral -como hojas o corteza- que contribuye a proteger y nutrir el suelo. Entre sus beneficios destacan la retención de humedad, la regulación de la temperatura, la prevención de malas hierbas y el aporte de nutrientes al descomponerse el material orgánico.

Estas actuaciones se desarrollan tras la revisión técnica realizada previamente por profesionales en poda y sustentación de árboles ornamentales, y se enmarcan en el contrato de gestión integral de la jardinería, el arbolado y la seguridad de los espacios verdes municipales que no son conservados con medios propios.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "estos ficus forman parte de la identidad de Sevilla y son un símbolo de nuestro patrimonio verde. Por eso, estamos actuando para garantizar su protección y asegurar que sigan creciendo en las mejores condiciones durante muchos años".

En paralelo, la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines ha anunciado que está ejecutando una intervención similar en el ficus ubicado en la calle Palos de la Frontera. En este caso, los trabajos consisten en la instalación de un cerramiento perimetral para proteger las raíces del ejemplar, con un presupuesto de 24.631,48 euros.

"Estamos desarrollando un plan de actuaciones que abarca distintos puntos de la ciudad para proteger árboles singulares que requieren un cuidado especial", ha añadido Evelia Rincón, quien ha subrayado que "cada intervención se diseña de forma individualizada, atendiendo a las características y necesidades de cada ejemplar".