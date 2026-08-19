El Ayuntamiento de Sevilla refuerza el riego del nuevo arbolado en San Pablo-Santa Justa para consolidar su agarre

Tareas de riego reforzadas en el Distrito San Pablo-Santa Justa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado el programa de riego del arbolado en el distrito San Pablo-Santa Justa para favorecer el arraigo de los árboles plantados durante las dos últimas campañas municipales y atender también a aquellos ejemplares que presentan síntomas de estrés hídrico derivados de las altas temperaturas.

Según ha detallado el Consistorio, el dispositivo ha prestado servicio sobre un total de 700 árboles incorporados en las dos últimas campañas de plantación y ha actuado igualmente sobre aquellos ejemplares que requieren un aporte extraordinario de agua para afrontar las condiciones climáticas propias del verano sevillano.

Para desarrollar estos trabajos, el Servicio de Parques y Jardines ha contado con dos camiones cisterna, uno que distribuye 10.000 litros de agua diarios y un segundo aporta otros 5.000 litros al día, ambos operando de lunes a viernes por las calles con nuevas plantaciones, a las que han dotado en total de 75.000 litros de agua semanales al arbolado del distrito.

En este sentido, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "un árbol bien atendido durante sus primeros años tiene muchas más posibilidades de desarrollarse correctamente y prestar todos sus beneficios ambientales durante décadas", a la vez que ha explicado que los riegos comienzan desde el mismo momento en que se planta cada árbol.

Por otro lado, la última campaña municipal de plantaciones se inició a mediados de noviembre de 2025 y finalizó en marzo de 2026, periodo en el que se realizaron riegos periódicos hasta la llegada de las lluvias y, posteriormente, con el aumento de las temperaturas, se activa la campaña específica de refuerzo de riego, que permanecerá en funcionamiento hasta el mes de octubre.

Además de garantizar el correcto establecimiento de las nuevas plantaciones, este programa ha permitido actuar de forma preventiva sobre aquellos ejemplares que muestran "síntomas de estrés hídrico", adaptando el aporte de agua a las necesidades detectadas por los técnicos municipales para mejorar su capacidad de adaptación al entorno. Al hilo, Rincón ha señalado que "cada actuación de mantenimiento suma para construir una ciudad más verde y preparada frente al calor".

A su vez, ha indicado que "el seguimiento técnico continuado nos ayuda a proteger el patrimonio arbóreo". "Las inversiones realizadas hoy se conviertan en grandes árboles para las próximas generaciones", ha añadido.