El Ayuntamiento de Sevilla refuerza el riego del nuevo arbolado en Triana para consolidar su agarre

Camión sisterna de riego en el Distrito Triana - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado el programa de riego del arbolado en el distrito Triana para favorecer el arraigo de los 690 árboles plantados durante las dos últimas campañas municipales y atender también a aquellos ejemplares que presentan síntomas de estrés hídrico derivados de las altas temperaturas.

Según ha detallado el Consistorio, para desarrollar estos trabajos, el Servicio de Parques y Jardines ha contado con un camión cisterna con capacidad para 3.000 litros que ha permitido distribuir 6.000 litros de agua diarios, que ha operado de lunes a viernes por las calles con nuevas plantaciones, a las que han dotado en total de 30.000 litros de agua semanales al arbolado del distrito.

En este sentido, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "la gestión del arbolado requiere constancia y una planificación adaptada a cada época del año", a la vez que ha explicado que estas actuaciones "contribuyen a conservar un patrimonio verde más fuerte, más resistente y mejor preparado para seguir mejorando la calidad ambiental de nuestros barrios".

Por otro lado, la última campaña municipal de plantaciones se inició a mediados de noviembre de 2025 y finalizó en marzo de 2026, periodo en el que se realizaron riegos periódicos hasta la llegada de las lluvias y, posteriormente, con el aumento de las temperaturas, se activa la campaña específica de refuerzo de riego, que permanecerá en funcionamiento hasta el mes de octubre.

Además de garantizar el correcto establecimiento de las nuevas plantaciones, este programa ha permitido actuar de forma preventiva sobre aquellos ejemplares que muestran "síntomas de estrés hídrico", adaptando el aporte de agua a las necesidades detectadas por los técnicos municipales para mejorar su capacidad de adaptación al entorno. Al hilo, Rincón ha señalado que "cada actuación de mantenimiento suma para construir una ciudad más verde y preparada frente al calor".