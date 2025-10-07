El Ayuntamiento de Sevilla rehabilitará el edificio del Parque Móvil por más de 700.000 euros

Archivo - La delegada de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones, Blanca Gastalver, atiende a los medios de comunicación. A 05 de septiembre de 2023, en Sevilla (Andalucía, - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado la rehabilitación integral del edificio del Parque Móvil, situado en la calle Muñoz Seca del Distrito San Pablo-Santa Justa. "Se trata de una intervención con un presupuesto máximo de 752.743,65 euros, que pondrá fin al estado de abandono en el que se encuentran estas instalaciones municipales desde hace décadas", ha señalado la delegada de Edificios Municipales, Blanca Gastalver.

De esta manera, según ha informado el Consistorio en un comunicado, "esta actuación forma parte del compromiso del Gobierno de recuperar los espacios municipales y ponerlos al servicio de los trabajadores y de los sevillanos. Vamos a transformar unas instalaciones obsoletas en un espacio moderno, eficiente y digno para quienes prestan este servicio a nuestra ciudad".

Este proyecto contempla la adecuación interior del inmueble, construido en 1920, para su uso administrativo y operativo, incluyendo la creación de nuevas dependencias laborales, vestuarios femeninos, zona de descanso, almacén y un nuevo acceso peatonal. Además, se renovarán por completo las instalaciones eléctricas, de ventilación, climatización y telecomunicaciones, y se instalarán pérgolas metálicas con paneles fotovoltaicos y preinstalación para puntos de recarga eléctrica en todos los estacionamientos, en línea con el compromiso municipal con la sostenibilidad energética.

Asimismo, el proyecto prevé la reurbanización del patio interior destinado al estacionamiento de vehículos municipales, con nuevo asfaltado, gestión de residuos y mejoras en materia de accesibilidad y seguridad laboral.