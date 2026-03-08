Ayuntamiento de Sevilla rendirá homenaje a María del Mar Tristán de la banda del Maestro Tejera el 14 de marzo

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Macarena, celebrará el próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 12,00 horas, un homenaje a María del Mar Tristán, músico fallecida recientemente y emblema de la saga de la Banda del Maestro Tejera, con un concierto en el Parque de los Perdigones, en reconocimiento a su estrecha vinculación con el barrio, donde ha sido vecina de toda la vida junto a su familia.

El acto contará con la presentación del periodista Víctor García-Rayo y reunirá a algunas de las formaciones musicales más destacadas de la Semana Santa sevillana: la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria "Las Cigarreras", la Banda de Música María Santísima de la Victoria "Las Cigarreras", la Banda de Cornetas y Tambores Centuria Romana Macarena, la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas y la Banda de Música Maestro Tejera.

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha destacado el carácter especial de este reconocimiento. "María del Mar Tristán representa el vínculo profundo entre Sevilla, sus barrios y sus tradiciones. Este homenaje nace desde el corazón de la Macarena para reconocer a una mujer que ha sido bandera de la música profesional de la ciudad y estirpe del Maestro Tejera".

Alés ha subrayado además el valor cultural y social del encuentro. "La participación de algunas de las bandas más emblemáticas de nuestra Semana Santa convierte este concierto en un homenaje único a una persona inolvidable y a una banda sin la que no se entendería Sevilla".

El evento contará con la colaboración de la Hermandad del Rocío de la Macarena y la Asociación de Veteranos Macarenos. Asimismo, durante la jornada se instalará un ambigú solidario cuya recaudación se destinará a FISEVI (Fundación para la Gestión de la Investigación de Salud en Sevilla).

"El homenaje también tendrá un importante componente solidario, demostrando una vez más que Sevilla sabe unir tradición, reconocimiento y compromiso social en un mismo acto", ha concluido el delegado de Fiestas Mayores.