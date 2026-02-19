Ayuntamiento Sevilla renovará las fachadas interiores del CEIP José María del Campo en Triana por más de 155.000 euros

Patio del CEIP José María del Campo de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el inicio "en próximas fechas" de las obras de tratamiento en las fachadas interiores del patio del CEIP José María del Campo, ubicado en la calle Pagés del Corro, en el Distrito Triana; un edificio histórico con 117 años de historia.

La actuación, que acaba de ser adjudicada por 155.122 euros, permitirá mejorar de forma integral el estado de conservación y la seguridad del centro educativo, según ha confirmado el Consistorio en una nota.

La delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha enmarcado esta actuación dentro de los trabajos "mejorar este colegio histórico de la ciudad de Sevilla".

Para ello, la intervención contempla la eliminación de las capas de pintura deterioradas "sin afectar al mortero existente", la reparación de la base de los paramentos, la limpieza y preparación final de las superficies y la posterior aplicación de pintura a la cal, "adecuada para este tipo de edificación".

Asimismo, se procederá a la demolición del forjado de cubierta de la galería de la fachada este, actualmente en mal estado, sustituyéndolo por un nuevo forjado mediante panel sándwich compuesto por dos chapas de acero grecado y núcleo aislante de poliuretano, completándose la actuación con la pintura de los elementos metálicos de las galerías y de las chapas perforadas de protección de las ventanas".

Gastalver ha destacado que con esta actuación "se refuerza el compromiso con el mantenimiento y mejora de los centros educativos públicos de la ciudad, sacándolos del abandono de décadas y garantizando espacios más seguros y adecuados para toda la comunidad educativa".

"La intervención permitirá no solo mejorar la estética y conservación del edificio, sino también reforzar las condiciones de protección y aislamiento de las galerías, contribuyendo al bienestar diario de la comunidad educativa del CEIP José María del Campo en el Distrito Triana", ha asegurado la delegada.

El Ayuntamiento ha señalado que estos trabajos se enmarcan en "el ambicioso Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla que está llevando a cabo el gobierno municipal para sacarlos del abandono de décadas".

Del mismo modo, la delegada ha recordado que con una inversión de 2,5 millones de euros, "está en vigor un importante contrato de mantenimiento, el más ambicioso que se recuerda en la historia de la ciudad frente al de 300.000 euros que tenía en vigor el PSOE en su mandato".

"En estos momentos, este equipo de gobierno tiene más de 2,7 millones de euros en ejecución, Más de 6,7 millones de euros en tramitación y más de 5,4 millones de euros en redacción. Ello se suma a los más de 6 millones en obras terminadas el pasado 2025. Datos que se actualizan de manera constante", ha concluido Gastalver.