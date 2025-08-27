El Ayuntamiento de Sevilla renueva el pabellón del Centro Deportivo Pino Montano con una inversión de 150.000 euros

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Deportivo Pino Montano estrenará "en tiempo récord" la renovación de su pabellón tras los daños sufridos por la dana del pasado otoño. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha ejecutado la sustitución de los pavimentos deportivos de resinas acrílicas --sistema rígido-- que revisten las pistas multideportivas con material de "última generación", una actuación que concluirá "en los próximos días". La inversión total, incluida la limpieza y puesta a punto, asciende a casi 150.000 euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el mismo pabellón se instalarán también dos nuevos tapices de gimnasia rítmica, con el objetivo de que "las cientos de niñas que practican esta disciplina lo hagan en condiciones óptimas". Así, con esta intervención son diez los pabellones renovados en dos años de mandato.

De esta manera, el gobierno de José Luis Sanz "ha mantenido su plan de modernización de los centros deportivos de Sevilla", con una inversión cercana a doce millones de euros. Esto ha supuesto una "visible mejora" en instalaciones deportivas que "se encontraban en el abandono". En paralelo, están en marcha proyectos a la espera de licitación que elevarán el valor de las inversiones a más de 15 millones de euros.

En este sentido, el primer edil ha destacado que su equipo de gobierno "atiende siempre las necesidades de los vecinos, que son la absoluta prioridad". Igualmente, ha añadido que en este caso se están "mejorando y atendiendo instalaciones deportivas en todos los distritos de la ciudad, sin excepción".

Finalmente, Sanz ha manifestado que "no entienden los muchos años de abandono que tenían los centros deportivos de una ciudad referente en deporte como es Sevilla, pero eso ha cambiado. Solo es el comienzo y se continuará reparando la deuda de dejadez y desidia, los sevillanos no merecen menos".