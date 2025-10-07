El Ayuntamiento de Sevilla renueva el parque canino de Sevilla Este con nuevos elementos 'agility' y mejoras en el riego

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha culminado la renovación integral del parque canino de Sevilla Este, situado entre las calles Primo Nebiolo y Carlinga, y que cuenta con nuevos elementos 'agility' y mejoras en el riego.

El objetivo de esta actuación, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, ha sido "modernizar este espacio de esparcimiento y ocio", tanto para las mascotas como para los vecinos del entorno.

De esta manera, se han colocado nuevos elementos de 'agility', como son balanceo, barrera, muro, puente, salto, slalom y túnel; con el fin de fomentar la agilidad, la fortaleza y el equilibrio de los perros que utilizan este espacio.

Junto a ello, se ha renovado el terreno y se ha plantado, en la pasada campaña de plantaciones, un ejemplar de árbol de las orquídeas. Esta intervención ha tenido un coste de 13.059 euros.

Por otro lado, se ha instalado un nuevo sistema de riego que permitirá mantener en óptimas condiciones la zona verde durante todo el año. Esta intervención ha formado parte de la segunda fase de la instalación del anillo de riego que el Gobierno municipal comenzó a implantar hace más de un año y que beneficia a distintas áreas ajardinadas de Sevilla Este.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "con esta intervención damos un salto de calidad en las instalaciones de este parque canino de Sevilla Este. Queremos que sea un espacio más completo, atractivo y cómodo, donde los vecinos puedan disfrutar con sus mascotas en las mejores condiciones".

OTRAS MEJORAS

Junto a las mejoras del parque canino, Sevilla Este cuenta con pipican desde el pasado mes de enero, junto a la Avenida del Deporte. Este espacio, construido a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, dispone de una superficie total de 11.787 metros cuadrados y cuenta con un circuito para fomentar la agilidad, obediencia y destreza de los perros.

Además, incluye un espacio cerrado y controlado de 942 metros cuadrados donde los perros pueden correr libremente. Esta actuación ha tenido un coste de más de 97.000 euros.