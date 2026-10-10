El Ayuntamiento de Sevilla renueva la pérgola del Parque María Gómez Lobo y prepara nuevas mejoras en el espacio verde

Imagen de la mejora de la pérgola del Parque María Gómez Lobo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines que dirige Evelia Rincón, ha presentado las actuaciones de mejora de los espacios verdes de la ciudad impulsadas por el alcalde, José Luis Sanz.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, en el Parque María Gómez Lobo, situado en el Distrito San Pablo-Santa Justa, se ha sustituido la antigua pérgola por una nueva estructura de madera y se han realizado diferentes mejoras para reforzar la vegetación de este espacio.

La antigua pérgola había sido desmontada debido a que sus pilares presentaban problemas de seguridad. En su lugar se ha instalado una nueva estructura de madera, manteniendo este elemento como parte del espacio de estancia y sombra del parque.

La actuación también ha permitido ampliar los alcorques situados en la base de la pérgola y rellenarlos con tierra vegetal fertilizada, dejando preparado el terreno para completar la plantación de los ejemplares que faltan durante la actual campaña.

Además, en la nueva pérgola se han incorporado nuevos ejemplares de buganvillas (Bougainvillea spectabilis), que se suman a los que ya existían en este espacio. La renovación de la vegetación se ha extendido también al resto del parque.

Durante la Campaña de Plantaciones de Arbolado Urbano se han plantado tres ejemplares de Handroanthus impetiginosus, una especie ornamental que contribuirá a ampliar el arbolado del parque.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "con esta actuación damos una nueva vida a este espacio, renovando la pérgola y preparando nuevas plantaciones para mejorar su entorno".

Rincón ha señalado que "queremos seguir actuando en los parques de nuestros barrios de una manera integral, atendiendo tanto a sus elementos de uso como a la vegetación. En este caso, además de renovar la pérgola, hemos incorporado nuevos árboles y vamos a continuar mejorando el mobiliario".

En este sentido, próximamente está prevista la sustitución de todos los bancos y papeleras del Parque María Gómez Lobo por nuevos elementos fabricados con material reciclado y reciclable, con el objetivo de renovar estos equipamientos y mejorar las condiciones de uso del espacio.

De esta forma, el Ayuntamiento de Sevilla continúa con las actuaciones de conservación y mejora de los parques de los distintos distritos, combinando la renovación de sus elementos con la incorporación y cuidado de nuevo arbolado y vegetación.