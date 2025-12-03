El Ayuntamiento de Sevilla resalta la colaboración con los clubes deportivos de la ciudad en el marco del Foro FISE

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, en el Foro FISE. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, ha trasladado este miércoles "el firme compromiso" del Gobierno local con los clubes deportivos de la ciudad en el marco de la última reunión del Foro Interclubes de Sevilla (FISE) celebrado en el Real Club Pineda. También ha participado la décima teniente de alcalde delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver.

En una nota remitida por el Consistorio, Tena ha destacado la labor que desempeñan estas entidades en el deporte de la ciudad, "tanto en el deporte de base y amateur como en el deporte de competición y no sólo de elite, sino para todas las edades, ya que muchos de estos clubes tienen con representantes en las competiciones de ámbito nacional tanto de edad escolar como de veteranos".

La delegada de Deportes ha puesto en valor "la importante labor de dinamización social" que desempeñan estos clubes, "tanto como punto de encuentro y reunión para sus socios, como de motivación mediante la organización de actividades y eventos deportivos". "Son auténticos ejes de vertebración social que además aportan valores e impulsan objetivos comunes que redundan en beneficio de la ciudad", ha afirmado.

El Foro FISE se creó en 2012 con el objetivo de unificar las necesidades de los clubes deportivos y sociales de la ciudad. En esta reunión, han estado representadas las 17 entidades sevillanas que lo integran y que representan a más de 80.000 sevillanos asociados a estos clubes.