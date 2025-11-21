El Ayuntamiento de Sevilla se reúne con comerciantes para las nuevas convocatorias de ayudas por obras de larga duración

Reunión de Pimentel con comerciantes para las nuevas convocatorias de ayudas por obras de larga duración, en la Casa Consistorial. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado municipal de Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, ha mantenido este viernes una reunión con representantes de las principales asociaciones y federaciones de comerciantes de Sevilla para "avanzar y perfilar" las próximas convocatorias de ayudas a los pequeños y medianos negocios locales afectados por obras "de larga duración".

Pimentel ha explicado que "en enero de 2026, iniciaremos el proceso de elaboración de las bases de ayudas dirigidas a los comercios de las zonas afectadas por las obras del tramo norte de la Línea 3 del Metro y las calles Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas y Pagés del Corro", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

"Pretendemos hacerlo, como hasta ahora, dialogando y consensuando directamente con el sector, para que estas ayudas lleguen al mayor número de comerciantes posible", ha añadido el concejal.

Así, el delegado de Comercio ha incidido en que "cada localización y cada obra presenta unas casuísticas diferentes que deben ser analizadas independientemente, solo así nos aseguramos que estas convocatorias dan respuesta real a las necesidades de cada zona comercial, impulsando la continuidad de la actividad".

Para Pimentel, el Ayuntamiento "está demostrando con hechos" su respaldo a quienes generan empleo y dinamizan la vida de los barrios, como es el comercio de proximidad. "Esta reunión ha permitido recoger las inquietudes y propuestas de los representantes del sector, garantizando que las medidas respondan a sus necesidades reales y compensar a quienes realmente tienen una afectación directa, según criterios objetivos y verificables", ha concluido al respecto.

A su vez, ha recordado "las continuas visitas a pie de calle", en coordinación con los distritos municipales, "a los propios comercios y bares, las periódicas reuniones y mesas de trabajo" celebradas para informar de las obras que se van a ejecutar y "las acciones de promoción y dinamización que se realizan en las zonas afectadas".

"La coordinación y planificación de las obras por parte del Ayuntamiento está demostrando que es posible que la ciudad avance evitando que el comercio se resienta gravemente", ha abundado Pimentel.

En este sentido, durante la reunión, el delegado ha recordado que "el Gobierno de José Luis Sanz "es el primero en la historia que ha elaborado una línea de ayudas al pequeño comercio afectado por obras de larga duración, que se enmarcan en una estrategia más amplia de apoyo al tejido empresarial local".

En la reunión han estado representadas la Confederación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla (Feicase), la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos (Aprocom), la Federación de Comercio y Servicios del Centro (Alcentro), la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, la Asociación de Comerciantes de Triana y la Federación de Comerciantes de la Macarena (Fecoma).