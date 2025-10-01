Ayuntamiento de Sevilla reúne a más de 300 personas mayores para celebrar el Día Internacional de las Personas de Edad

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este miércoles, en el Hogar Virgen de los Reyes, un acto de reconocimiento a vecinos de distintos barrios de la ciudad con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, en el que han participado más de 300 mayores.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha subrayado que "esta jornada es una oportunidad para reconocer públicamente la entrega, la experiencia y la sabiduría de quienes han dedicado su vida a construir ciudad, barrio a barrio, familia a familia".

Por ello, ha indicado que "las personas de edad no son el pasado, son presente y futuro de Sevilla. Gracias a ellas tenemos una ciudad más solidaria, más sabia y más humana".

Durante la jornada, se ha rendido homenaje a sevillanos que han destacado "por su compromiso vecinal y social". Entre ellos, María Madueño, con 25 años entregados al voluntariado en el Polígono San Pablo; Teresa García, con 18 años acompañando a otras personas mayores en talleres y manualidades; Pilar Heredia Moreno, trianera comprometida con la justicia social; y referentes del movimiento vecinal como Patrocinio Calvo, Ángeles Ortiz o Eloísa Ocaña, con más de dos décadas de dedicación, entre otros.

En reconocimiento póstumo, se ha homenajeado a Francisco Gómez Corrales, por su compromiso social. "Estos nombres y estas historias representan lo mejor de Sevilla. Personas que han hecho de la solidaridad, del compromiso y de la entrega su manera de vivir. Reconocer a nuestras personas mayores es, al mismo tiempo, reconocer la esencia y la identidad de nuestra ciudad", ha señalado el delegado.

Seguidamente, y en el teatro del mismo Hogar Virgen de los Reyes, ha tenido lugar la representación teatral 'Orgullo Vieja', interpretada por el grupo Las Reinas de Triana, mujeres de entre 65 y 97 años que han reivindicado, desde el humor y el espectáculo, la visibilidad y el respeto que merecen las personas de edad.

Estas actividades continuarán el próximo día 4 de octubre con el acto de reconocimiento a entidades que destacan en la prevención y atención de la soledad no deseada. Esta cita contará con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y de la artista Imperio Reina, y concluirá con un almuerzo de convivencia.

Estas acciones se enmarcan en la campaña municipal con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, con una imagen protagonizada por Guadalupe Fiñana, más conocida como 'Abuela de Dragones'. Bajo el lema '¿Qué se le dice al aburrimiento? Hoy no. ¿Qué se le dice a la soledad? Hoy no. ¿Qué se le dice al pesimismo? Hoy no', la campaña estará activa del 1 al 15 de octubre, con presencia en banderolas y mupis en la ciudad.

En este sentido, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha recientemente el nuevo Programa de actividades para la promoción y prevención de la exclusión social de las personas mayores en toda la red de Centros de Servicios Sociales.

La cobertura prevista alcanza a un total de 3.300 personas mayores, 2.100 participarán en los diferentes módulos y 1.200 en el aula de mayores del territorio Nervión - San Pablo - Santa Justa.

En el marco de esta aula se impartirán por personas voluntarias módulos culturales, de ocio, de formación, de manualidades o de crecimiento personal. La selección de participantes se realiza desde los Centros de Servicios Sociales, priorizando a personas mayores de 60 años con indicadores de vulnerabilidad, ha señalado el Gobierno municipal.

Este programa, que cuenta con una dotación de más de cuatro millones de euros y una duración de dos años, combina intervención individual, grupal y comunitaria para "favorecer el envejecimiento activo, la autonomía y la participación social".

Así, incluye módulos de autoestima, risoterapia, gestión emocional, memoria, nuevas tecnologías y gimnasia adaptada; además de un bloque de convivencia con actividades culturales y de ocio saludable, y una línea específica de detección y acompañamiento a mayores en situación de soledad no deseada.

El plazo de inscripción permanece abierto desde el 22 de septiembre y hasta el 17 de octubre en la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial en el centro de Servicios Sociales correspondiente, en el Registro General del Ayuntamiento o en los registros auxiliares de los distritos.