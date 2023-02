El Ayuntamiento de Sevilla se reúne con vecinos de Cross Pirotecnia para abordar la mejora del servicio de ascensores

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa y del distrito Sur, ha mantenido un encuentro con vecinos de Cross Pirotecnia para abordar las medidas para mejorar el servicio de ascensores de esta promoción de la empresa municipal de vivienda situada en Ramón Carande.

Durante la reunión, en la que han participado técnicos de Emvisesa y su gerente, Felipe Castro, así como la delegada del distrito Sur, Marisa Gómez, se ha trasladado a los convocados la decisión de sustituir la empresa encargada del mantenimiento del edificio, un contrato ya en vigor que permitirá hacer frente a las necesidades inmediatas de sustitución de piezas o arreglo de averías de los ascensores de la promoción, así como el pase de la revisión de la inspección OCA por parte de todos los elevadores del equipamiento hace apenas un mes y que tiene validez durante cuatro años.

En este sentido, Castro ha explicado a través de un comunicado que en uno de los ocho ascensores con los que está dotado la promoción se va a llevar a cabo una renovación más completa y no ha descartado la sustitución de alguno de los elevadores en un futuro si fuera necesario.

"Desde Emvisesa, hemos informado a los vecinos y vecinas de Cross Pirotecnia que el edificio se encuentra en perfecto estado y que los ascensores no requieren ser sustituidos, sino arreglados y mantenidos convenientemente cuando padezcan alguna incidencia", ha detallado el gerente de Emvisesa, quien ha subrayado que el problema de los últimos meses se ha debido a un incumplimiento de los protocolos de comunicación por parte de la empresa de mantenimiento anterior, que no notificaba a la empresa municipal de vivienda las incidencias en el edificio y contra la que no descartan medidas.

Castro ha calificado el encuentro como "positivo", ya que los vecinos y vecinas "pudieron saber de primera mano las medidas que se van a tomar por parte de Emvisesa, que trabaja para mantener en las mejores condiciones sus promociones".