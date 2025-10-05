El Ayuntamiento de Sevilla reurbanizará vías de San Jerónimo y reasfaltará desde este lunes la avenida Pino Montano

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, está acometiendo obras de reurbanización en la calle Corvina, vía "clave" del barrio de San Jerónimo, y va a reasfaltar a partir de este lunes la avenida de Pino Montano, arteria "principal" de conexión del distrito Macarena con el Norte. Dos obras que cuentan con una inversión global de 340.000 euros.

En la calle Corvina, se seguirá la línea de barrios como Bami y se retirará el adoquín de Gerena para ser reciclado en otros espacios históricos, ha adelantado el Consistorio en una nota. Desde ahora esta vía contarán con "asfalto de primera calidad" en sustitución del adoquín, que será reutilizado en el Casco Antiguo. Esta obra cuenta con una inversión de más de 200.000 euros.

Estos trabajos, como ha señalado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, "mejorarán de manera integral el firme y la accesibilidad peatonal en todo el trazado de esta vía donde se aplicará asfalto de primera calidad mejorando notablemente la seguridad y confort de la circulación". Los adoquines de Gerena con los que hasta ahora contaba esta calle de San Jerónimo están siendo retirados para su posterior limpieza, clasificado y almacenamiento en dependencias municipales para su reutilización en el Casco Antiguo.

"Recuperar el centro histórico de la ciudad con el tradicional adoquín de Gerena era uno de los objetivos del actual equipo de Gobierno. Estamos consiguiendo que un elemento tan identificativo de Sevilla vuelva a lucir en las calles del Casco Antiguo buscando la uniformidad estética en esta zona", ha señalado de la Rosa. El levantado de adoquines se ha llevado a cabo en el tramo entre la calle Navarra y Tiburón. Esta actuación también incluye el asfaltado de la calle Salmón y la pintura de la señalización horizontal de toda la calzada.

Por otro lado, se contempla el fresado completo de la calzada de Corvina, entre el tramo de Tiburón y Mejillón, con el posterior pintado de la señalización horizontal. Con respecto a los cambios de Tussam, las líneas 10 y A2 modifican sus recorridos en el acceso a San Jerónimo de la siguiente manera: De Navarra, Pez Espada a Pintarroja, pasarán a su recorrido habitual. Por lo que quedan suprimidas las paradas situadas en la calle Corvina y se establece parada provisional en la calle Pez Espada, antes del cruce con calle Tiburón, mediante una placa señalizada para tal efecto.

Por otro lado, este lunes a las 22,00 horas comenzará el reasfaltado de la Avenida de Pino Montano, vía principal de unión entre el distrio Macarena y el Norte que no se atendía desde hace más de 20 años. Estos trabajos se desarrollarán en horario nocturno durante una semana aproximadamente y contarán con una inversión de 140.000 euros.

"La avenida de Pino Montano es una arteria clave de salida y entrada del Distrito Macarena que permanecía con el mismo pavimento desde hace 20 años", ha destacado de la Rosa. Para ello, se realizará en horario nocturno, desde el 6 de octubre, el corte total de la Avda. Pino Montano, en el tramo desde Alcalde Manuel del Valle a Ronda Pío XII; desde el próximo lunes 6 de octubre hasta el 11 de octubre en horario de 23,00 a 06,00 horas, por obras de reasfaltado de dicha vía.

Las vías alternativas definidas en el Plan de Tráfico serán: Real de la Jara-Domínguez Vázquez-Romero-San Juan de la Salle-Avenida Manuel del Valle-Cisneo Alto-Romero-Domínguez Vázquez. Del mismo modo se habilita permanentemente el paso a través de avenida Pino Montano desde Romero hacia Domínguez Vázquez y viceversa. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido que "estos son dos grandes ejemplos de la apuesta decidida por seguir mejorando la ciudad y sacarla del abandono de años. Dos calles que serán a partir de ahora más seguras y amables para sus vecinos".