El Ayuntamiento de Sevilla revisa y limpia más de 100.000 imbornales este año para prevenir la temporada de lluvias

El alcalde, José Luis Sanz, supervisa la limpieza de imbornales. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de agua de Sevilla, Emasesa, ha realizado trabajos de limpieza y mantenimiento de 101.700 imbornales desde el primero de enero para preparar la red de saneamiento y drenaje urbano ante la llegada de las lluvias.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la empresa municipal ha revisado y limpiado, entre el 1 de enero y el 14 de octubre de 2026 estos más de 100.000 imbornales, mediante 2.755 actuaciones, que se han sumado a las 635 intervenciones de limpieza de colectores, que han permitido actuar sobre 456,6 kilómetros de la red de saneamiento, con una inversión superior a los 2,6 millones de euros.

En este contexto, el alcalde, José Luis Sanz se ha desplazado a dos de los dispositivos especiales desplegados en algunos puntos sensibles de la ciudad ante posibles inundaciones como son el Tiro de Línea, Sevilla Este o el Cerro del Águila. Allí, ha destacado que "en Sevilla no esperamos a que lleguen las lluvias para actuar".

"Llevamos meses trabajando de manera preventiva para que nuestras infraestructuras estén en las mejores condiciones posibles y podamos minimizar las incidencias que provocan los episodios de precipitaciones intensas. Nuestro objetivo es anticiparnos, proteger a los sevillanos y garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que la limpieza de los imbornales son una tarea "fundamental" para facilitar la evacuación del agua de lluvia y evitar obstrucciones, pero nuestra actuación va mucho más allá y que revisarán colectores, estaciones de bombeo, depósitos de retención y otras infraestructuras estratégicas "para que Sevilla esté mejor preparada".

En conjunto, Emasesa ha desarrollado actuaciones por valor de unos 42 millones de euros destinadas a mejorar el drenaje urbano como las realizadas en Pagés del Corro e Ifni, así como las actuaciones previstas en la barriada del Tiro de Línea, donde se ha contemplado el aumento de la capacidad de los colectores y la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas pluviales para reducir el riesgo de inundaciones en las zonas más bajas.

Igualmente, se está ejecutando una nueva estación de bombeo en las calles Anaya y Maldonado, cuya entrada en funcionamiento está prevista para noviembre.

MÁS MEDIOS PARA MEJORAR LA RESPUESTA

Sanz ha destacado igualmente el refuerzo de los medios materiales de la empresa con la incorporación de cuatro nuevos camiones especializados en limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, que han supuesto una inversión de un más de un millón de euros.

Estos vehículos, equipados con sistemas mixtos aspirador-impulsor, han permitido realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de la red y cuentan con sistemas auxiliares para el trasvase de aguas residuales en situaciones de emergencia.

Con su incorporación, Emasesa dispone de 20 máquinas especializadas de saneamiento, que se suman a la incorporación de 39 nuevos vehículos ligeros, principalmente eléctricos e híbridos, mediante un contrato de renting de cinco años por importe de 1.349.880 euros, sin IVA.

Además, el dispositivo preventivo se ha completado con la actualización del Plan de Emergencia ante Lluvias Intensas de Emasesa, que establece los protocolos de actuación y los distintos niveles operativos en función de los umbrales de alerta.

El plan ha reforzado la coordinación de los recursos humanos y materiales y mejora la capacidad de anticipación y respuesta gracias a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como el Gemelo Digital de Saneamiento, el Scada Unificado y los sistemas de predicción meteorológica, junto con la nueva sensorización de la red, lo que permitirá disponer de información en tiempo real sobre los niveles, caudales y comportamiento hidráulico del sistema, facilitando la detección temprana de incidencias y una toma de decisiones más rápida y eficaz.